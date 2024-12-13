Créateur de Vidéos de Collecte de Fonds : Créez des Campagnes Impactantes

Créez des vidéos de collecte de fonds percutantes et partagez efficacement la mission de votre association en exploitant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo de collecte de fonds convaincante de 60 secondes qui met en avant l'impact direct des dons sur les bénéficiaires, en utilisant des témoignages émouvants et une narration visuelle puissante. Ciblez les donateurs potentiels et le grand public, en visant un ton optimiste et plein d'espoir avec une musique de fond inspirante et une voix off claire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration professionnelle et engageante qui transmet l'urgence et l'objectif de la mission de l'association.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'invitation énergique de 45 secondes en utilisant un créateur de vidéos de collecte de fonds pour promouvoir un prochain gala de charité, en présentant les détails clés de l'événement et un appel à l'action clair pour les RSVP et l'achat de billets. Cette vidéo est destinée aux membres de la communauté et aux participants potentiels, avec des visuels vibrants, une musique de fond festive et un texte facile à lire. Exploitez les modèles et les scènes de HeyGen pour assembler rapidement une annonce engageante et professionnelle qui se démarque sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo courte authentique de 30 secondes mettant en lumière le dévouement des bénévoles pour une association locale, partageant leurs motivations et le travail en coulisses qu'ils accomplissent. Cela vise à inspirer de nouveaux bénévoles et à remercier les soutiens existants, avec un style visuel intime, une musique de fond douce et un audio amical et conversationnel. Améliorez le récit en intégrant des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour compléter tout contenu généré par les utilisateurs, ajoutant une touche professionnelle à la narration visuelle.
Exemple de Prompt 3
Créez un appel de collecte de fonds concis de 15 secondes qui présente rapidement une statistique ou un fait critique sur votre cause, incitant à une action immédiate ou à un petit don. Conçu pour les professionnels occupés et les internautes, cette vidéo doit avoir un style visuel très percutant, avec un texte clair à l'écran et un ton professionnel et direct. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière claire et engageante, maximisant la rétention des spectateurs dans ce court laps de temps, peut-être basé sur un modèle de vidéo de collecte de fonds choisi.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Collecte de Fonds

Créez des vidéos de collecte de fonds convaincantes sans effort avec notre créateur de vidéos AI intuitif, conçu pour vous aider à raconter votre histoire et à engager votre public pour votre cause.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos de collecte de fonds conçus professionnellement pour lancer votre narration visuelle percutante.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias
Téléchargez vos propres séquences et images, ou enrichissez votre récit avec du contenu riche de notre vaste bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Marquez Votre Vidéo
Appliquez le logo et les couleurs de votre organisation avec nos contrôles de marque robustes pour maintenir une identité visuelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo de collecte de fonds terminée avec redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, la rendant prête à être partagée sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Créez des Histoires d'Impact Inspirantes

Développez des vidéos émouvantes et motivantes qui communiquent efficacement la mission de votre association et inspirent des contributions généreuses.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de collecte de fonds convaincantes ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos AI, offrant une plateforme de montage vidéo intuitive avec des modèles de vidéos de collecte de fonds pour simplifier votre narration visuelle. Produisez facilement des vidéos de collecte de fonds à fort impact qui résonnent avec votre public et soutiennent votre association.

Quelles ressources créatives HeyGen offre-t-il pour concevoir des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

HeyGen propose une riche sélection de modèles de vidéos de collecte de fonds et une bibliothèque de médias stock complète pour inspirer votre narration visuelle. Nos outils de montage par glisser-déposer vous permettent de personnaliser chaque aspect et de créer une vidéo unique et convaincante.

HeyGen peut-il aider ma vidéo de collecte de fonds à atteindre un public plus large grâce aux fonctionnalités AI ?

Absolument. Le créateur de vidéos AI avancé de HeyGen inclut des voix AI et un montage basé sur le texte, vous permettant de générer rapidement des voix off professionnelles. Vous pouvez également utiliser les sous-titres auto-générés et la fonctionnalité de traduction et doublage vidéo pour étendre votre portée sur les réseaux sociaux.

HeyGen est-il une plateforme de montage vidéo accessible pour les associations de toutes tailles ?

Oui, HeyGen est conçu comme une plateforme de montage vidéo accessible pour toute association. Ses outils de montage intuitifs par glisser-déposer et ses fonctionnalités de collaboration facilitent la création de vidéos de collecte de fonds professionnelles pour les réseaux sociaux sans compétences techniques étendues.

