Créateur de Vidéos Gratuit : Créez des Vidéos Époustouflantes avec Facilité
Transformez votre texte en vidéos de haute qualité sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo alimentée par l'AI, offrant des résultats professionnels.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 1,5 minute ciblant les créateurs de contenu et les monteurs vidéo, illustrant comment HeyGen améliore leur flux de travail de "montage vidéo" pour diverses plateformes. Le style visuel doit être net et précis, en se concentrant sur les enregistrements d'écran des options d'exportation flexibles de HeyGen, accompagnés d'un récit engageant. Mettez en avant la capacité de la plateforme pour le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", montrant comment les utilisateurs peuvent rapidement adapter leurs projets aux différentes dimensions des réseaux sociaux tout en garantissant des résultats de haute qualité.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, démontrant comment HeyGen simplifie la création de contenu pédagogique engageant. Le style visuel doit être clair et simple, mettant en avant la facilité de sélection et de personnalisation des "Modèles et scènes" pour un développement rapide de vidéos, avec une voix off autoritaire mais amicale. Montrez comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" peut générer automatiquement des supports d'apprentissage accessibles pour tous les étudiants.
Conceptualisez une vidéo promotionnelle d'une minute destinée aux marketeurs et créateurs de cours en ligne, démontrant le potentiel créatif des "outils alimentés par l'AI" de HeyGen pour divers contenus. Le style visuel doit être dynamique et imaginatif, mettant en scène une variété d'"avatars AI" délivrant différents messages, complétés par une "Génération de voix off" professionnelle et une bande sonore captivante. Mettez en avant comment la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" permet aux utilisateurs d'intégrer rapidement des visuels époustouflants, rendant le processus de création vidéo fluide et très professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez l'AI pour produire rapidement des publicités vidéo captivantes qui stimulent l'engagement et les conversions pour vos campagnes marketing.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez instantanément des vidéos et des clips captivants pour les plateformes sociales, boostant votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience en quelques minutes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour créer des vidéos professionnelles ?
HeyGen exploite des outils avancés alimentés par l'AI pour transformer le texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Ce créateur de vidéos AI simplifie le montage vidéo complexe, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles sans effort à partir d'un script.
HeyGen peut-il exporter des vidéos de haute qualité pour diverses plateformes ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'exporter des vidéos de haute qualité, y compris en résolution 4K, optimisées pour diverses plateformes et besoins. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect et partager votre contenu vidéo finalisé sur différentes plateformes sociales directement depuis HeyGen.
Quels outils de montage sont disponibles dans HeyGen pour améliorer mes projets vidéo ?
HeyGen propose un ensemble complet d'outils de montage vidéo, y compris des options pour le montage multi-couches, l'ajout de voix off et la génération automatique de sous-titres. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et ses modèles préconçus pour améliorer efficacement vos projets vidéo.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour l'image de marque et les éléments créatifs ?
Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue pour l'image de marque, vous permettant d'appliquer vos logos et couleurs de marque pour assurer la cohérence. Avec une large sélection de modèles vidéo et une riche bibliothèque de médias, vous pouvez facilement créer des vidéos de haute qualité qui s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque.