Générateur de Vidéos Gratuit : Créez des Vidéos AI de Haute Qualité Instantanément

Créez rapidement des vidéos marketing engageantes pour les réseaux sociaux. Notre créateur de vidéos AI gratuit utilise le texte en vidéo à partir d'un script pour dynamiser votre contenu.

Créez une vidéo explicative technique d'une minute pour les développeurs et les éducateurs techniques, adoptant un style visuel épuré et informatif avec des exemples enregistrés à l'écran, et une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo doit illustrer la puissance d'un générateur de vidéos AI en montrant comment utiliser la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer une documentation complexe en contenu visuel captivant, enrichi par la "Génération de voix off" pour une narration précise.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel concis de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, utilisant un style visuel dynamique et engageant qui met l'accent sur la facilité d'utilisation, associé à une voix AI amicale et entraînante. Démontrez comment créer rapidement une annonce produit convaincante en utilisant un "Avatar AI" pour présenter les avantages clés, assurant une portée maximale avec des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une démonstration de flux de travail complète de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les instructeurs de cours en ligne, avec un style visuel étape par étape, semblable à un tutoriel, avec un texte clair à l'écran et une voix calme et instructive. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Modèles & scènes" pour assembler rapidement un module éducatif, intégrant de manière transparente des médias pertinents de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir l'expérience d'apprentissage en tant qu'éditeur vidéo AI efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip promotionnel dynamique de 30 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique, employant une esthétique visuelle moderne et rapide qui met en valeur un rendu professionnel, accompagné d'une musique de fond énergique. Montrez la capacité de créer des vidéos AI de haute qualité pour diverses plateformes en utilisant efficacement le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter instantanément le contenu, assurant un look soigné pour des campagnes marketing diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Gratuit

Créez sans effort des vidéos époustouflantes et de haute qualité pour n'importe quel objectif, transformant vos idées en contenu visuel captivant avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet rapidement en choisissant parmi une variété de modèles préfabriqués conçus pour différents besoins, offrant une base parfaite pour votre vidéo.
2
Step 2
Créez Votre Script
Entrez votre texte pour activer le générateur de texte en vidéo, convertissant sans effort votre script en une narration visuelle dynamique.
3
Step 3
Ajoutez Votre Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant et en personnalisant un Avatar AI pour présenter votre message, augmentant l'engagement avec un présentateur virtuel.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre vidéo AI de haute qualité et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité, prête à être partagée sur vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite de Vos Clients

Générez des témoignages vidéo percutants qui renforcent la confiance et la crédibilité en présentant de manière vivante les expériences positives de vos clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?

HeyGen utilise une intelligence artificielle avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos AI de haute qualité. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et personnaliser les scènes, rendant le processus de création de vidéos professionnelles remarquablement efficace.

Puis-je convertir du texte en vidéo en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen est un puissant générateur de texte en vidéo, vous permettant simplement d'entrer votre script. Notre plateforme génère ensuite des voix off au son naturel et ajoute même automatiquement des sous-titres, simplifiant ainsi votre création de contenu.

Quelles capacités d'édition vidéo AI HeyGen offre-t-il ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes d'édition vidéo AI, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec des modèles préfabriqués et d'améliorer l'attrait visuel. Vous pouvez facilement supprimer les arrière-plans vidéo ou ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu soit parfait partout.

HeyGen prend-il en charge les têtes parlantes réalistes pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de têtes parlantes réalistes grâce à sa technologie avancée d'Avatar AI. Notre plateforme garantit que vos présentateurs générés par AI affichent des expressions faciales naturelles et des mouvements réalistes, contribuant à des vidéos AI de haute qualité qui captivent votre audience.

