Générateur de Vidéos Gratuit : Créez des Vidéos AI de Haute Qualité Instantanément
Créez rapidement des vidéos marketing engageantes pour les réseaux sociaux. Notre créateur de vidéos AI gratuit utilise le texte en vidéo à partir d'un script pour dynamiser votre contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez un tutoriel concis de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, utilisant un style visuel dynamique et engageant qui met l'accent sur la facilité d'utilisation, associé à une voix AI amicale et entraînante. Démontrez comment créer rapidement une annonce produit convaincante en utilisant un "Avatar AI" pour présenter les avantages clés, assurant une portée maximale avec des "Sous-titres/captions" automatiques pour l'accessibilité sur toutes les plateformes.
Concevez une démonstration de flux de travail complète de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les instructeurs de cours en ligne, avec un style visuel étape par étape, semblable à un tutoriel, avec un texte clair à l'écran et une voix calme et instructive. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des "Modèles & scènes" pour assembler rapidement un module éducatif, intégrant de manière transparente des médias pertinents de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir l'expérience d'apprentissage en tant qu'éditeur vidéo AI efficace.
Produisez un clip promotionnel dynamique de 30 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les entreprises de commerce électronique, employant une esthétique visuelle moderne et rapide qui met en valeur un rendu professionnel, accompagné d'une musique de fond énergique. Montrez la capacité de créer des vidéos AI de haute qualité pour diverses plateformes en utilisant efficacement le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter instantanément le contenu, assurant un look soigné pour des campagnes marketing diversifiées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Marketing à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos campagnes marketing.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer votre présence en ligne et l'interaction avec votre audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI ?
HeyGen utilise une intelligence artificielle avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos AI de haute qualité. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et personnaliser les scènes, rendant le processus de création de vidéos professionnelles remarquablement efficace.
Puis-je convertir du texte en vidéo en utilisant la plateforme de HeyGen ?
Absolument ! HeyGen est un puissant générateur de texte en vidéo, vous permettant simplement d'entrer votre script. Notre plateforme génère ensuite des voix off au son naturel et ajoute même automatiquement des sous-titres, simplifiant ainsi votre création de contenu.
Quelles capacités d'édition vidéo AI HeyGen offre-t-il ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes d'édition vidéo AI, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec des modèles préfabriqués et d'améliorer l'attrait visuel. Vous pouvez facilement supprimer les arrière-plans vidéo ou ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu soit parfait partout.
HeyGen prend-il en charge les têtes parlantes réalistes pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen excelle dans la création de têtes parlantes réalistes grâce à sa technologie avancée d'Avatar AI. Notre plateforme garantit que vos présentateurs générés par AI affichent des expressions faciales naturelles et des mouvements réalistes, contribuant à des vidéos AI de haute qualité qui captivent votre audience.