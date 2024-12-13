Free Trial Promo Video Maker to Create Professional Videos
Créez de manière plus intelligente et produisez sans effort des vidéos promotionnelles de haute qualité et professionnelles avec nos outils d'IA, incluant une conversion facile de texte en vidéo à partir de scripts.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen est le créateur de vidéos en ligne ultime, permettant aux entreprises de créer sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles et de haute qualité. Profitez des outils d'IA pour créer des vidéos promotionnelles d'essai gratuit plus intelligentes, capturant l'attention et stimulant les inscriptions avec des clips impressionnants.
Créer des vidéos publicitaires à haute performance.
Quickly produce professional, high-impact ad videos with AI, perfect for showcasing your free trial or product offers.
Génère des promotions attrayantes pour les réseaux sociaux.
Effortlessly create captivating social media promos and clips to expand your reach and attract new users to your free trial.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos promotionnelles professionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles propulsé par l'IA qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. Profitez des avatars IA et de la conversion de texte en vidéo à partir du scénario pour produire des clips saisissants qui captent l'attention et transmettent votre message de manière efficace.
Puis-je créer des vidéos promotionnelles de haute qualité avec HeyGen ?
Oui, HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité. Notre créateur de vidéos en ligne intuitif, combiné à des outils d'IA et des options d'édition flexibles, garantit que votre contenu soit poli et professionnel.
Quelles caractéristiques rendent HeyGen un créateur de vidéos facile à utiliser ?
HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités pour simplifier la création de vidéos, y compris une riche bibliothèque de modèles, des contrôles de marque pour votre logo et couleurs, et la génération de voix off avec l'IA. Cela vous permet de créer de manière plus intelligente et de produire des vidéos d'entreprise attrayantes de manière efficace.
HeyGen est-il adapté à la création de différents types de vidéos d'entreprise ?
Sans aucun doute, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent conçu pour créer une large gamme de vidéos d'entreprise, allant des explications de produits aux promotions marketing. Il utilise des avatars IA et des capacités de texte en vidéo pour générer rapidement du contenu convaincant.