Free Trial Promo Video Maker to Create Professional Videos

Créez de manière plus intelligente et produisez sans effort des vidéos promotionnelles de haute qualité et professionnelles avec nos outils d'IA, incluant une conversion facile de texte en vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes qui montre à quel point il est facile pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs de créer du contenu professionnel en utilisant un créateur de vidéos simple comme HeyGen. Ce style visuel vif et énergique, accompagné de musique pop moderne et d'une voix off claire, doit souligner la commodité des "Modèles et scènes" préconçus pour démarrer tout projet, rendant leur première expérience avec le "créateur de vidéos promotionnelles en essai gratuit" fluide.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos promotionnelles d'essai gratuit

Créez sans effort des vidéos promotionnelles impressionnantes avec notre plateforme en ligne intuitive, conçue pour vous aider à engager votre audience et atteindre vos objectifs marketing.

1
Step 1
Crée ton projet
Commencez rapidement en sélectionnant parmi une large bibliothèque de modèles professionnels, nous devenant ainsi votre créateur de vidéos en ligne ultime pour donner vie à votre vision.
2
Step 2
Choisis tes graphiques
Personnalise ta vidéo avec d'incroyables clips issus de notre vaste bibliothèque de médias. Profite des options d'édition flexibles pour adapter facilement ton contenu.
3
Step 3
Ajouter des éléments attrayants
Améliore ton message avec une voix off réaliste pour vraiment connecter avec ton audience, en assurant que ta vidéo promotionnelle ait de la résonance.
4
Step 4
Exporte ta création
Termine votre vidéo de haute qualité en sélectionnant le rapport d'aspect souhaité et exportez-la instantanément. Partagez vos résultats professionnels sans effort.

Cas d'utilisation

HeyGen est le créateur de vidéos en ligne ultime, permettant aux entreprises de créer sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles et de haute qualité. Profitez des outils d'IA pour créer des vidéos promotionnelles d'essai gratuit plus intelligentes, capturant l'attention et stimulant les inscriptions avec des clips impressionnants.

Présenter des histoires de réussite de clients

.

Turn customer testimonials into compelling promotional videos using AI to build trust and demonstrate your product's value.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos promotionnelles professionnelles ?

HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles propulsé par l'IA qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. Profitez des avatars IA et de la conversion de texte en vidéo à partir du scénario pour produire des clips saisissants qui captent l'attention et transmettent votre message de manière efficace.

Puis-je créer des vidéos promotionnelles de haute qualité avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité. Notre créateur de vidéos en ligne intuitif, combiné à des outils d'IA et des options d'édition flexibles, garantit que votre contenu soit poli et professionnel.

Quelles caractéristiques rendent HeyGen un créateur de vidéos facile à utiliser ?

HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités pour simplifier la création de vidéos, y compris une riche bibliothèque de modèles, des contrôles de marque pour votre logo et couleurs, et la génération de voix off avec l'IA. Cela vous permet de créer de manière plus intelligente et de produire des vidéos d'entreprise attrayantes de manière efficace.

HeyGen est-il adapté à la création de différents types de vidéos d'entreprise ?

Sans aucun doute, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent conçu pour créer une large gamme de vidéos d'entreprise, allant des explications de produits aux promotions marketing. Il utilise des avatars IA et des capacités de texte en vidéo pour générer rapidement du contenu convaincant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo