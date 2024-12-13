Créateur de Publicités Vidéo Gratuit : Créez des Publicités qui Convertissent
Boostez vos campagnes avec des publicités vidéo dynamiques. Nos avatars AI créent du contenu professionnel sans tracas.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo moderne et dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu en herbe et aux entreprises de commerce électronique. Visuellement, démontrez des transitions rapides entre des scènes variées, en mettant l'accent sur les options de personnalisation et les animations ludiques. L'audio doit comporter une voix off claire et engageante expliquant le processus. Le message principal doit montrer comment HeyGen simplifie le fait de devenir un "créateur de publicités vidéo" en permettant aux utilisateurs de générer directement des vidéos à partir d'un "texte-à-vidéo depuis un script" et de les affiner avec la "génération de voix off" pour des résultats captivants.
Produisez une vidéo rapide et professionnelle de 60 secondes pour les agences de marketing digital et les professionnels occupés. Le style visuel doit être élégant, montrant l'efficacité de la technologie "AI Video Maker", peut-être avec des coupes rapides démontrant différentes utilisations des "avatars AI". L'audio doit comporter une narration informative délivrée avec un ton confiant et autoritaire. La vidéo doit expliquer comment HeyGen agit en tant que "créateur de vidéos en ligne" en fournissant une vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour améliorer des publicités vidéo professionnelles de haute qualité.
Concevez une publicité vidéo directe et persuasive de 15 secondes ciblant toute personne intéressée par la création de publicités vidéo engageantes pour les "réseaux sociaux" avec un engagement minimal. Les visuels doivent être lumineux et comporter un "appel à l'action" clair, peut-être avec un avatar AI enthousiaste. L'audio doit être une voix off dynamique et énergique. L'objectif principal est d'encourager les utilisateurs à profiter de l'offre "free trial", en démontrant la facilité de création de formats publicitaires diversifiés grâce au "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" et en garantissant l'accessibilité avec des "sous-titres/légendes" sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Rapide de Campagnes Publicitaires.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant l'AI, parfaites pour stimuler les conversions de vos campagnes d'essai gratuit.
Publicités Dynamiques pour les Réseaux Sociaux.
Créez des publicités vidéo et des clips captivants pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'élargir votre portée et d'engager plus de clients potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production créative de publicités vidéo ?
Le AI Video Maker de HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo captivantes sans effort. Utilisez nos avatars AI avancés et nos capacités de texte-à-vidéo pour donner vie à vos scripts avec un attrait professionnel, parfait pour des campagnes créatives.
Puis-je personnaliser les modèles de publicités vidéo de HeyGen pour ma marque ?
Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles conçus professionnellement que vous pouvez entièrement personnaliser avec votre image de marque, y compris les logos et les couleurs, pour créer des publicités vidéo uniques. Vous pouvez également intégrer des images et des clips de notre vaste bibliothèque de médias.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de publicités vidéo en ligne ?
HeyGen offre une expérience intuitive de création de vidéos en ligne, permettant à quiconque de produire facilement des publicités vidéo de haute qualité sans compétences préalables en montage. Ses outils alimentés par l'AI simplifient la création de contenu, du script au résultat final, ce qui en fait un excellent créateur de publicités vidéo gratuit pour débuter.
Comment HeyGen peut-il améliorer mes publicités vidéo avec des éléments dynamiques ?
HeyGen vous permet d'ajouter une touche professionnelle à vos publicités vidéo avec des fonctionnalités telles que la génération précise de voix off et les sous-titres générés automatiquement. Cela garantit que vos publicités vidéo sont engageantes, accessibles et captent efficacement l'attention de votre audience sur diverses plateformes.