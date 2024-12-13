Créateur de Vidéos Éducatives Gratuit : Rendre l'Apprentissage Amusant et Simple

Les enseignants et les étudiants peuvent facilement créer du contenu vidéo animé captivant avec une génération de voix off puissante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle concise de 45 secondes pour les enseignants, démontrant comment configurer rapidement une classe virtuelle. Le style visuel doit être professionnel et épuré, en utilisant les modèles de créateur de vidéos éducatives de HeyGen, complétés par une musique de fond calme et apaisante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo introductive percutante de 30 secondes pour les apprenants adultes sur les bases de la finance personnelle. Intégrez des coupes dynamiques et des photos et vidéos réalistes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, présentées par un avatar AI dans un ton informatif, pour personnaliser l'expérience d'apprentissage.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 90 secondes ciblant les apprenants potentiels pour un nouveau cours de vidéos éducatives en ligne. Le style visuel et audio doit être moderne et stimulant, avec des montages rapides et une piste musicale dynamique, en veillant à inclure des sous-titres générés par HeyGen pour une accessibilité et une portée maximales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives Gratuit

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes pour les étudiants et les enseignants avec notre plateforme intuitive et riche en fonctionnalités, sans besoin de compétences en design.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo conçus par des professionnels ou démarrez avec une toile vierge pour répondre aux besoins de votre leçon.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Remplissez vos scènes avec du matériel éducatif. Entrez facilement votre script pour générer du contenu vidéo animé, ou enrichissez vos visuels avec notre vaste bibliothèque de médias.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre leçon avec une narration engageante. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter des voix AI réalistes ou téléchargez votre propre audio.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo éducative terminée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez vos vidéos éducatives de haute qualité avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des informations médicales et scientifiques complexes en vidéos éducatives facilement compréhensibles, améliorant la clarté pour tous les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives avancé basé sur l'IA qui vous permet de produire des vidéos éducatives en ligne engageantes en utilisant une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Avec les fonctionnalités d'édition AI de HeyGen, vous pouvez facilement intégrer du contenu vidéo animé et des voix off professionnelles pour capter l'attention de votre public.

Ai-je besoin de compétences avancées en montage vidéo pour utiliser HeyGen pour du contenu éducatif ?

Pas du tout ! HeyGen propose une interface intuitive de glisser-déposer, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives accessible même pour ceux qui n'ont aucune compétence préalable en montage vidéo. Nos modèles vidéo prêts à l'emploi simplifient le processus de création pour les enseignants et les étudiants.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles pour les vidéos éducatives dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter vos vidéos éducatives à votre image de marque, avec des photos et vidéos de stock, et une bibliothèque musicale diversifiée. Cela garantit que votre contenu s'aligne parfaitement avec votre style d'enseignement et vos exigences visuelles.

HeyGen peut-il intégrer des voix off AI dans les vidéos éducatives ?

Oui, HeyGen utilise ses puissantes capacités d'édition AI pour générer des voix off réalistes pour vos vidéos éducatives directement à partir de votre script. Cette fonctionnalité permet une narration dynamique et claire, améliorant l'expérience d'apprentissage pour vos étudiants.

