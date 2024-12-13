Créateur de Vidéos Publicitaires Gratuit : Créez Facilement des Publicités Vidéo Époustouflantes
Créez rapidement des publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo alimentée par l'IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité UGC persuasive de 45 secondes destinée aux marques recherchant des témoignages authentiques de créateurs de contenu. Cette vidéo doit adopter un style visuel authentique et relatable avec un éclairage naturel et un ton chaleureux et conversationnel. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour intégrer de manière fluide un porte-parole virtuel qui peut introduire ou résumer les points clés, ajoutant une touche professionnelle tout en conservant l'aspect généré par l'utilisateur pour votre projet de générateur de vidéos publicitaires AI.
Imaginez une vidéo explicative informative de 60 secondes, spécifiquement pour les clients potentiels découvrant un service, simplifiant des fonctionnalités complexes. Cette vidéo doit présenter une esthétique propre, illustrative et facile à suivre, accompagnée d'une musique de fond apaisante et d'une voix off claire et didactique. Les modèles et scènes de HeyGen seront essentiels pour structurer votre récit de manière logique et efficace, rationalisant votre contenu de créateur de vidéos explicatives.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes optimisée pour les plateformes sociales, destinée aux gestionnaires de médias sociaux et aux marketeurs internationaux souhaitant maximiser leur portée. Employez un style visuel dynamique et accrocheur avec des superpositions de texte audacieuses et une bande sonore moderne et tendance pour capter l'attention instantanément. Assurez une accessibilité mondiale en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant votre contenu de créateur de vidéos publicitaires universellement compréhensible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo efficaces avec l'IA pour dynamiser vos campagnes marketing et atteindre vos audiences cibles sans effort.
Générez des Publicités pour les Réseaux Sociaux.
Produisez des publicités vidéo captivantes au format court pour les plateformes sociales comme YouTube et Instagram, stimulant l'engagement et la notoriété de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo engageantes ?
HeyGen propose un générateur de vidéos publicitaires avancé alimenté par l'IA qui simplifie le processus de création de publicités vidéo percutantes. Utilisez une variété de modèles vidéo, d'avatars AI et de capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos de haute qualité, parfaites pour toute stratégie marketing.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les publicités vidéo ?
HeyGen offre une personnalisation créative étendue pour vos publicités vidéo, y compris des contrôles de marque robustes pour intégrer vos couleurs et logo de marque. Vous pouvez également ajouter des animations, de la musique et des appels à l'action distincts pour personnaliser votre vidéo et vous assurer qu'elle s'aligne parfaitement avec le message de votre marque.
HeyGen peut-il prendre en charge différents types de formats de publicités vidéo créatives pour les plateformes de réseaux sociaux ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer facilement divers formats de publicités vidéo, y compris des vidéos promotionnelles de produits et des publicités UGC engageantes, optimisées pour diverses plateformes sociales comme YouTube et Instagram. Nos outils prennent en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que vos vidéos animées soient superbes partout, y compris sur YouTube Shorts.
Est-il possible de générer rapidement des publicités vidéo professionnelles avec les outils AI de HeyGen ?
Oui, le générateur de vidéos publicitaires avancé de HeyGen alimenté par l'IA simplifie considérablement la création de publicités vidéo de haute qualité. Nos outils AI puissants et notre éditeur vidéo intuitif permettent aux utilisateurs de produire rapidement des publicités vidéo professionnelles, transformant les concepts en contenu captivant avec efficacité et facilité.