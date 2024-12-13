Créateur de Vidéos de Prévention de la Fraude : Renforcez la Sensibilisation à la Sécurité Maintenant

Créez rapidement des vidéos éducatives engageantes pour la formation à la prévention de la fraude en utilisant notre puissante fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et leurs employés, axée sur l'amélioration de la sensibilisation à la sécurité en identifiant les tentatives de phishing. Le style visuel et audio doit être informatif et épuré, incorporant du texte et des graphiques à l'écran, et peut être généré efficacement en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir un message précis et cohérent.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo éducative amicale et rassurante de 60 secondes destinée aux nouveaux titulaires de comptes bancaires ou aux clients d'institutions financières, les guidant sur les meilleures pratiques pour protéger leurs informations financières personnelles. Employez un style visuel facile à comprendre avec des animations subtiles et un ton audio apaisant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle et engageante.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes de conseils pour les utilisateurs de réseaux sociaux préoccupés par le vol d'identité, offrant des conseils pratiques sur la création de mots de passe forts et uniques. La vidéo doit présenter un style visuel accrocheur et court avec un appel à l'action clair, s'appuyant sur la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration nette et engageante qui capte l'attention du public rapidement et efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Prévention de la Fraude

Créez facilement des vidéos de sensibilisation à la prévention de la fraude engageantes avec l'AI, transformant des informations complexes en contenu visuel clair et actionnable pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par écrire ou coller votre script, ou choisissez parmi des mises en page prêtes à l'emploi. La plateforme utilise la technologie de "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour transformer rapidement votre contenu en une "vidéo explicative" convaincante pour la prévention de la fraude.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre message. Cette fonctionnalité clé donne vie à votre script, offrant un récit professionnel et engageant pour des campagnes efficaces de "sensibilisation à la sécurité".
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez les Visuels
Renforcez la présence de votre organisation en appliquant vos "contrôles de marque (logo, couleurs)" spécifiques. Cela garantit que vos vidéos de "formation à la prévention de la fraude" maintiennent une apparence cohérente et professionnelle, renforçant la reconnaissance de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo dans divers formats et résolutions. Notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" garantit que votre contenu de "créateur de vidéos de prévention de la fraude" est parfaitement optimisé pour tout média social, site web ou plateforme de présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Lancez des Campagnes de Sensibilisation Anti-Fraude

.

Produisez rapidement des vidéos courtes et engageantes pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public aux arnaques en ligne et aux meilleures pratiques de sécurité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces de prévention de la fraude ?

HeyGen sert de créateur avancé de vidéos de prévention de la fraude, vous permettant de produire des vidéos de sensibilisation anti-fraude convaincantes avec des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir d'un script. Expliquez facilement des concepts complexes de sensibilisation à la sécurité à travers des vidéos explicatives engageantes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos de prévention de la fraude efficace ?

HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos de prévention de la fraude en offrant de nombreux modèles et scènes, couplés à une génération de voix off efficace. Cela permet la création rapide de vidéos éducatives de haute qualité pour des campagnes de sensibilisation publique contre les arnaques en ligne.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu pour des campagnes spécifiques de sensibilisation anti-fraude ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos de sensibilisation anti-fraude avec des contrôles de marque et un redimensionnement flexible des ratios d'aspect. Améliorez les messages de sensibilisation à la sécurité et l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques et divers avatars AI.

Comment l'AI améliore-t-elle la formation à la prévention de la fraude avec HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen révolutionne la formation à la prévention de la fraude en vous permettant de transformer du texte simple en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI réalistes. Cela simplifie la création de matériaux éducatifs dynamiques pour lutter contre les arnaques en ligne.

