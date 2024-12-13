Produisez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes sur la prévention de la fraude, ciblant les natifs numériques, en décrivant les escroqueries en ligne courantes et des conseils rapides pour rester en sécurité. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes modernes et une typographie cinétique, accompagné d'une voix off entraînante et rassurante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement les conseils écrits en vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.

