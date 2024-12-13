Vidéos de Formation à la Prévention de la Fraude : Protégez les Actifs de Votre Entreprise

Créez des formations en ligne engageantes avec des avatars AI réalistes, renforçant la sensibilisation à la fraude et la conformité des employés.

549/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les employés existants, en particulier ceux des services financiers ou en contact avec la clientèle, illustrant un scénario de crime financier courant et les procédures appropriées pour signaler une fraude. La vidéo doit adopter un ton sérieux et informatif, présentant une mini étude de cas avec une esthétique visuelle moderne et épurée. La capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo serait idéale pour transformer des descriptions d'incidents détaillées en récits visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de micro-apprentissage rapide de 30 secondes spécifiquement pour les employés à distance et ceux manipulant des données sensibles, en se concentrant sur des conseils pratiques de prévention du vol d'identité. La vidéo doit être rapide, concise et énergique, avec des textes en surbrillance à l'écran pour renforcer les points clés. L'intégration de la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantira une compréhension maximale, même dans des environnements de visionnage variés, en faisant un outil efficace de formation à la fraude.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de résumé exécutif de 50 secondes pour la direction et les chefs d'équipe, soulignant l'importance cruciale de la formation à la conformité et des insights dérivés des résultats d'audit interne concernant la prévention de la fraude. Le style visuel et audio doit être autoritaire et direct, incorporant des séquences vidéo professionnelles et des visualisations de données claires. Cette vidéo bénéficierait grandement du support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, permettant une présentation soignée et crédible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation à la Prévention de la Fraude

Produisez facilement des vidéos de formation à la prévention de la fraude engageantes et efficaces pour votre équipe avec HeyGen, assurant une communication claire et renforçant la sensibilisation des employés pour protéger votre organisation.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar et Script
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Saisissez votre script de formation à la prévention de la fraude et utilisez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour donner vie à votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments de Branding
Incorporez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding complets de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos de formation en ligne conservent une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Créez des Voix Off et Sous-titres
Générez des voix off réalistes dans diverses langues pour vos modules de micro-apprentissage avec la génération avancée de voix off de HeyGen. Cela rend votre contenu engageant et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois votre vidéo de sensibilisation à la fraude terminée, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen pour la télécharger dans des formats adaptés à toute plateforme. Partagez efficacement votre formation aux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Modules de Micro-apprentissage Dynamiques

.

Créez rapidement des vidéos et des clips de micro-apprentissage courts et percutants, parfaits pour des conseils de prévention de la fraude digestes et des campagnes de sensibilisation continues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la prévention de la fraude pour les employés ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela rationalise considérablement la production de formations efficaces sur la sensibilisation et la prévention de la fraude pour toute votre équipe.

Quels types de contenus engageants puis-je créer avec HeyGen pour la formation à la fraude ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire des vidéos courtes dynamiques, des modules de micro-apprentissage et même des explications animées pour divers sujets de prévention de la fraude. Utilisez des modèles et une riche bibliothèque de médias pour améliorer votre formation à la conformité et rendre les sujets complexes plus digestes.

HeyGen peut-il aider à personnaliser la formation à la prévention de la fraude et suivre l'achèvement ?

Oui, HeyGen prend en charge les contrôles de branding pour s'assurer que vos vidéos de prévention de la fraude sont conformes aux directives de l'entreprise, en présentant votre logo et vos couleurs. Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos, nos options d'exportation robustes permettent une intégration transparente avec votre LMS pour le suivi des certificats d'achèvement.

Quels sujets spécifiques de prévention de la fraude peuvent être couverts avec la plateforme vidéo de HeyGen ?

HeyGen est suffisamment polyvalent pour couvrir une large gamme de sujets de prévention de la fraude, allant des crimes financiers et du vol d'identité aux meilleures pratiques d'audit interne et aux protections des lanceurs d'alerte. Créez des vidéos d'étude de cas de fraude captivantes pour éduquer les employés sur les schémas courants et les procédures de signalement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo