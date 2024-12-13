Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute destinée aux potentiels propriétaires de franchises, montrant à quel point il est facile de mettre en œuvre une formation évolutive pour les franchisés grâce à la génération de vidéos par IA. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des superpositions de texte à l'écran soulignant les avantages clés, accompagnées d'une voix off claire et confiante. Cette vidéo démontrera la puissance de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour transformer rapidement les manuels de formation en contenu engageant.

Générer une Vidéo