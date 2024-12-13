Créateur de Vidéos d'Intégration Puissant pour la Croissance des Franchises

Créez une formation évolutive pour les franchisés avec des avatars IA époustouflants.

Créez une vidéo d'instruction concise d'une minute destinée aux potentiels propriétaires de franchises, montrant à quel point il est facile de mettre en œuvre une formation évolutive pour les franchisés grâce à la génération de vidéos par IA. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des superpositions de texte à l'écran soulignant les avantages clés, accompagnées d'une voix off claire et confiante. Cette vidéo démontrera la puissance de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour transformer rapidement les manuels de formation en contenu engageant.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée de 90 secondes ciblant les nouveaux employés d'entreprise pour simplifier leur expérience d'intégration initiale. Adoptez un style visuel accueillant et professionnel, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour présenter les informations clés de l'entreprise avec une voix off amicale et articulée. L'audio doit être clair et encourageant, guidant les nouvelles recrues à travers les premières étapes essentielles sans les submerger.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle complète de 2 minutes pour les gestionnaires de franchises, illustrant comment personnaliser efficacement les vidéos d'intégration à l'aide d'un outil de création vidéo robuste. Le design visuel doit être lumineux et engageant, incorporant des captures d'écran de l'interface de la plateforme pour guider les utilisateurs à travers la sélection de modèles et les options de personnalisation, complété par une voix off énergique et instructive. Mettez en avant la polyvalence des "Modèles & scènes" de HeyGen pour personnaliser rapidement le contenu.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un scénario où un franchisé doit rapidement introduire un nouveau produit ou service. Créez une vidéo explicative de 45 secondes pour les clients, démontrant les avantages du produit avec une esthétique propre et moderne et des prises de vue vibrantes du produit. L'audio doit comporter une voix amicale et autoritaire générée via la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant une cohérence de marque dans tous les efforts de génération de vidéos par IA, même sans présentateur humain.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Franchises

Créez sans effort des vidéos d'intégration engageantes, cohérentes et évolutives pour votre réseau de franchises, garantissant que chaque nouveau membre reçoive une formation de qualité avec l'IA.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par choisir parmi divers modèles vidéo ou collez votre script de formation pour utiliser notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour une création de contenu rapide.
2
Step 2
Ajoutez un Avatar IA et une Voix Off
Donnez vie à votre contenu avec des avatars IA réalistes qui transmettent votre message de manière professionnelle, avec une génération de voix off naturelle dans plusieurs langues.
3
Step 3
Personnalisez avec Votre Branding
Assurez la cohérence de la marque dans votre réseau de franchises en appliquant vos contrôles de marque uniques, y compris les logos, les couleurs et les médias spécifiques de notre bibliothèque.
4
Step 4
Exportez pour une Formation Évolutive
Finalisez vos vidéos d'intégration et exportez-les dans divers formats d'aspect, prêtes à être distribuées pour une formation évolutive et cohérente des franchisés dans tous les lieux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu de Formation Complexe

Transformez des procédures opérationnelles complexes et des normes de marque en leçons vidéo claires et faciles à comprendre, propulsées par l'IA, pour une montée en compétence plus rapide des franchisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration pour les franchises ?

HeyGen permet une formation efficace et évolutive des franchisés en transformant le texte en vidéos professionnelles générées par IA. Notre plateforme simplifie le processus de production vidéo, vous permettant de personnaliser facilement les vidéos de formation avec des avatars IA et des modèles vidéo prêts à l'emploi, rendant les vidéos d'intégration accessibles et cohérentes dans tous les lieux.

HeyGen peut-il générer des vidéos d'intégration engageantes à partir d'un simple texte ?

Absolument. HeyGen utilise une technologie avancée de conversion de texte en vidéo et des avatars IA réalistes pour créer des vidéos d'intégration captivantes. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera des vidéos professionnelles avec une génération de voix off naturelle, éliminant la complexité de la production vidéo.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque de ma franchise dans les vidéos d'intégration HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer sans effort le logo, les couleurs et les éléments visuels spécifiques de votre franchise dans chaque vidéo de formation. Cela garantit que toutes vos vidéos d'intégration maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle, renforçant votre image d'entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos pour l'intégration des employés ?

HeyGen est un outil de création vidéo complet conçu pour être facile à utiliser. Il inclut des fonctionnalités techniques telles que des avatars IA, la conversion de texte en vidéo à partir de script, la génération de voix off, et prend même en charge l'enregistrement d'écran et une bibliothèque de médias riche, rendant la production de vidéos d'intégration des employés simple et efficace sans nécessiter de compétences techniques étendues.

