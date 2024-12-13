Générateur de Vidéos de Parfum : Créez des Publicités de Parfum Éblouissantes

Créez des publicités de parfum captivantes et mettez en valeur des emballages luxueux sans effort avec les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité dynamique de 45 secondes pour un parfum, conçue pour un public jeune et soucieux des tendances sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur la visualisation des notes de parfum. Le style visuel doit être vibrant et contemporain, utilisant des animations abstraites et élégantes pour dépeindre le voyage des couches du parfum, des notes de tête d'agrumes aux bases musquées, accompagnées de visuels nets du produit. Exploitez les divers modèles et scènes de HeyGen pour construire un récit rapide et engageant, sur une bande sonore moderne et énergique qui capte l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes à la fois instructive et promotionnelle pour le lancement d'un nouveau parfum, destinée aux acheteurs en ligne sur les plateformes de commerce électronique. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI qui présente le parfum, discute de ses principales notes olfactives et met en avant l'emballage luxueux. L'avatar AI délivrera un script clair et engageant, démontrant le produit avec des gestes subtils et élégants. Utilisez la capacité des avatars AI de HeyGen pour créer un présentateur cohérent et charismatique pour des campagnes promotionnelles efficaces.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo captivante de 30 secondes conçue pour raconter une 'histoire olfactive' qui évoque l'émotion, ciblant les créateurs de contenu lifestyle et un public appréciant les récits artistiques. Le style visuel doit être rêveur et atmosphérique, avec des images en flou artistique qui suggèrent l'ambiance du parfum plutôt que simplement le flacon. Intégrez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à un récit poétique, avec des graphiques en mouvement subtils et une bande sonore éthérée, transformant un simple texte en une expérience vidéo immersive de parfum.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Parfum

Créez des publicités de parfum captivantes et des campagnes promotionnelles sans effort. Transformez vos concepts en vidéos époustouflantes, prêtes à être partagées, avec l'efficacité de l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir le récit unique de votre parfum. Saisissez vos idées ou un script complet pour guider l'AI, en utilisant "texte en vidéo à partir de script" pour visualiser votre histoire et générer facilement des concepts vidéo initiaux.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre vidéo en choisissant des "modèles et scènes" qui complètent votre marque. Intégrez des visuels de haute qualité de votre produit, tels que "emballage luxueux", pour créer une esthétique attrayante pour votre parfum.
3
Step 3
Ajoutez de l'Audio et des Finitions
Personnalisez votre vidéo avec un audio percutant. Utilisez la "génération de voix off" pour ajouter une narration professionnelle, créant une expérience immersive qui résonne profondément avec votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Publicité
Préparez votre vidéo pour la distribution. Exploitez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour optimiser vos "publicités de parfum" pour diverses plateformes numériques, assurant un engagement maximal et une large portée à travers vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Construisez l'Héritage et la Narration de Marque

Utilisez des vidéos AI pour raconter l'histoire unique de votre marque ou mettre en avant les visuels de produit, favorisant des connexions plus profondes avec votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration créative pour les vidéos de parfum ?

HeyGen vous permet de visualiser les notes de parfum nuancées et de mettre en valeur les emballages luxueux grâce à des animations élégantes, créant des vidéos de parfum captivantes qui racontent l'histoire unique de votre marque. Vous pouvez facilement donner vie à votre vision créative avec des visuels sophistiqués et une génération de voix off convaincante.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos de parfum idéal pour le marketing ?

HeyGen simplifie la création de publicités de parfum de haute qualité et de campagnes promotionnelles, en faisant une plateforme idéale de génération de vidéos AI pour le marketing sur les réseaux sociaux. Ses capacités intuitives de texte en vidéo et ses modèles diversifiés vous permettent de produire rapidement du contenu engageant.

Puis-je générer des vidéos de parfum directement à partir d'un script avec l'AI de HeyGen ?

Oui, avec HeyGen, vous pouvez facilement générer des vidéos de parfum professionnelles directement à partir de votre script en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo. Intégrez des avatars AI réalistes et une génération de voix off riche pour donner vie à vos visuels de produit avec facilité.

Comment HeyGen assure-t-il l'identité visuelle de ma marque dans la production de vidéos de parfum ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des visuels de produit de manière transparente dans chaque vidéo de parfum. Cela garantit une narration cohérente de l'héritage de la marque et un rendu professionnel pour vos présentations d'emballages luxueux.

