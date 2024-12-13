Générateur de Vidéos de Messages du Fondateur : Délivrez des Messages Authentiques avec l'AI
Délivrez des messages vidéo percutants avec des avatars AI, engagez votre audience et améliorez la communication d'entreprise sans tournage complexe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour captiver des clients potentiels férus de technologie, imaginez une vidéo marketing dynamique et moderne de 45 secondes pour le lancement d'un nouveau produit, caractérisée par des graphismes nets et une bande sonore futuriste et entraînante. Renforcez l'histoire de votre produit en générant sans effort toute la présentation à partir de votre script grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" de HeyGen.
Une vidéo rapide et informative de 30 secondes annonçant une étape importante de l'entreprise aux clients existants et à la communauté au sens large nécessite un style visuel amical et une voix off confiante et claire. Accélérez la création de cette vidéo percutante en sélectionnant parmi les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour correspondre parfaitement à l'esthétique et au message de votre marque.
Pour les équipes internes et les nouveaux employés, une vidéo de formation de 60 secondes expliquant une fonctionnalité logicielle complexe dans un style visuel clair et schématique avec un ton audio utile et encourageant est essentielle. Exploitez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour narrer les instructions étape par étape, garantissant clarté et engagement dans chaque module d'apprentissage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Inspirez et Élevez avec des Vidéos de Fondateur AI.
Les fondateurs peuvent facilement créer des vidéos motivantes pour partager leur vision, élever les employés ou engager les parties prenantes externes avec des avatars AI.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Transformez les messages du fondateur en contenu captivant pour les réseaux sociaux, améliorant la présence de la marque et la connexion avec l'audience grâce à la vidéo générée par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo de message du PDG avec AI ?
HeyGen permet aux entreprises de produire facilement des vidéos de messages du PDG percutantes avec AI. Il vous suffit de taper votre script, de sélectionner un avatar AI qui reflète votre marque, et la technologie texte-en-vidéo de HeyGen génère un message vidéo soigné, idéal pour la communication d'entreprise.
Quel type de messages vidéo puis-je créer avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?
Avec le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen, vous pouvez produire divers messages vidéo, allant de campagnes marketing engageantes à des vidéos de formation complètes. Notre plateforme exploite la fonctionnalité texte-en-vidéo et des modèles personnalisables pour simplifier la création de contenu pour divers besoins professionnels.
HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI pour correspondre à notre marque pour la communication d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos. Vous pouvez choisir parmi une gamme d'avatars AI professionnels et personnaliser les éléments pour garantir que votre communication d'entreprise maintient une identité de marque cohérente.
À quelle vitesse puis-je transformer un texte en vidéo professionnelle avec HeyGen ?
La plateforme intuitive de HeyGen permet une conversion rapide de votre script en vidéo professionnelle grâce à une puissante technologie texte-en-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner parmi des voix AI de haute qualité, et HeyGen s'occupe de la génération, accélérant considérablement votre processus de création vidéo.