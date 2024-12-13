Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux streamers Fortnite et créateurs de contenu sur TikTok, présentant une compilation rapide de moments "Victory Royale" et des meilleurs "highlights de jeu". Le style visuel doit être rapide avec des coupes énergiques et des "effets de ralenti" dramatiques pour les éliminations cruciales, accompagnés d'une bande sonore entraînante et d'effets sonores nets en jeu. Utilisez les modèles personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement ces "Montages Fortnite" et ajoutez des sous-titres/captions engageants pour augmenter la rétention des spectateurs.

