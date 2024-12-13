Créez une vidéo de recette vibrante de 30 secondes mettant en avant un smoothie petit-déjeuner rapide et sain, conçu pour les cuisiniers à domicile soucieux de leur santé cherchant à préparer des repas efficacement. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec une bande sonore moderne et entraînante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour guider les spectateurs à chaque étape et la génération de voix off pour des instructions claires.

Générer une Vidéo