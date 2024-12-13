Créez une vidéo d'introduction de 45 secondes pour la formation des nouveaux employés du service alimentaire, en mettant l'accent sur les protocoles fondamentaux de sécurité alimentaire tels que le lavage des mains et la prévention de la contamination croisée. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, utilisant un avatar AI amical pour guider les spectateurs à travers les étapes essentielles, complété par une voix off encourageante. Cette vidéo, utilisant les avatars AI de HeyGen, vise à rendre l'intégration initiale des employés engageante et mémorable.

Générer une Vidéo