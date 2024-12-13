Produisez une vidéo d'une minute destinée aux nouveaux employés du secteur de la restauration, en mettant l'accent sur les "Pratiques fondamentales de salubrité et d'hygiène" dans un environnement de cuisine. Le style visuel doit être propre, professionnel et utiliser des démonstrations claires et lumineuses de lavage des mains et de routines de nettoyage, accompagnées d'une voix off encourageante et amicale. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter l'information de manière directe et engageante.

Générer une Vidéo