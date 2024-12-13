Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes conçue pour attirer les jeunes passionnés de gastronomie à un prochain festival de cuisine gourmet. Le style visuel doit être rapide avec des couleurs vives et des gros plans alléchants, accompagné d'une bande sonore énergique et tendance. Utilisez les 'Templates & scenes' de HeyGen pour assembler rapidement des séquences dynamiques et ajoutez une génération de voix off captivante pour mettre en avant les principales attractions, rendant la vidéo parfaite pour le partage sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo