Imaginez une vidéo captivante de 30 secondes dévoilant la magie des coulisses de la création d'une composition florale sur mesure pour un fleuriste local. Destinée aux fleuristes en herbe et aux clients curieux, cette vidéo devrait présenter un éclairage naturel et lumineux, des gros plans de pétales délicats, et une bande sonore douce et apaisante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour narrer le processus complexe, en soulignant l'habileté artistique nécessaire pour créer de magnifiques arrangements floraux.

