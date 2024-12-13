Créez une vidéo promo de vol vibrante de 30 secondes en utilisant un "créateur de vidéo promo de vol" qui transporte de jeunes aventuriers vers des destinations à couper le souffle, en présentant des plans dynamiques de paysages et d'expériences culturelles. Le style visuel doit être rapide avec des couleurs vives et une bande sonore instrumentale entraînante, inspirant un désir immédiat de voyager. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement des séquences engageantes adaptées à ce contenu énergique de "créateur de vidéo de voyage".

