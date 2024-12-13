Produisez une vidéo flash dynamique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing souhaitant partager rapidement des actualités ou des promotions sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter une séquence rapide d'informations textuelles, des visuels vibrants et une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre message en un récit visuel captivant, garantissant que votre contenu se démarque et capte immédiatement l'attention.

Générer une Vidéo