Créateur de Vidéos Flash : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'IA

Aucune compétence en montage requise. Transformez des mots en contenu dynamique pour les réseaux sociaux en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo.

Produisez une vidéo flash dynamique de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing souhaitant partager rapidement des actualités ou des promotions sur les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter une séquence rapide d'informations textuelles, des visuels vibrants et une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre message en un récit visuel captivant, garantissant que votre contenu se démarque et capte immédiatement l'attention.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique perspicace de 45 secondes, idéale pour les éducateurs et les créateurs de cours en ligne visant à démystifier des sujets complexes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des superpositions de texte claires et faciles à lire et une voix off calme et autoritaire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information, donnant à vos 'mots en vidéos' une touche humaine sans avoir besoin d'être devant la caméra, rendant l'apprentissage accessible et engageant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit élégante de 60 secondes, adaptée aux entreprises SaaS et aux startups technologiques présentant une nouvelle fonctionnalité ou mise à jour logicielle. L'esthétique visuelle doit être moderne et engageante, mettant en avant des enregistrements d'écran fluides et des superpositions graphiques, accompagnés d'une voix off claire et professionnelle et d'effets sonores subtils et futuristes. Améliorez vos 'démos de produit' en intégrant le support étendu de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour ajouter de la finition et du contexte visuel, créant une vitrine convaincante de votre innovation.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un clip promotionnel énergique de 30 secondes conçu pour les créateurs de contenu en herbe et les constructeurs de marques personnelles mettant en valeur leurs styles de contenu diversifiés. Cette production de 'créateur de vidéos flash' exige un style visuellement frappant et énergique, caractérisé par des coupes rapides, un texte audacieux et une piste musicale tendance et percutante. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement une bobine captivante, démontrant votre identité de marque unique à travers divers 'styles de vidéos diversifiés' et capturant immédiatement l'intérêt du public.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Utiliser Votre Créateur de Vidéos Flash

Créez des vidéos dynamiques et engageantes rapidement avec l'IA. Transformez votre texte en contenu professionnel prêt pour les réseaux sociaux, même sans compétences en montage.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre texte ou script dans HeyGen. Notre interface intuitive convertira instantanément vos mots en vidéos, posant les bases de votre contenu engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Voix
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI. Personnalisez son apparence et choisissez une génération de voix off adaptée dans notre bibliothèque vocale diversifiée pour correspondre parfaitement à votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez l'attrait de votre vidéo en ajoutant des sous-titres/captions professionnels. Vous pouvez également incorporer des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs pour un look cohérent et soigné.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo dans divers formats d'aspect. Votre contenu généré par l'IA est maintenant prêt à être téléchargé sur YouTube ou partagé sur vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises à Jour de Formation Alimentées par l'IA

.

Améliorez l'apprentissage et la rétention avec des vidéos AI concises et percutantes pour les mises à jour et modules de formation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos avec l'IA de manière efficace ?

HeyGen est un créateur de vidéos avancé utilisant l'IA qui vous permet de créer des vidéos à partir de simples scripts textuels. En utilisant des avatars AI de pointe et une bibliothèque de modèles, HeyGen transforme vos mots en contenu vidéo professionnel sans nécessiter de compétences approfondies en montage vidéo, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des Styles de Vidéos Diversifiés ?

HeyGen propose une large gamme d'outils créatifs et de modèles pour produire des Styles de Vidéos Diversifiés adaptés au contenu des réseaux sociaux ou aux démonstrations de produits. Vous pouvez personnaliser entièrement vos vidéos avec des contrôles de marque, incorporer diverses transitions et ajouter de la musique de fond pour obtenir une ambiance cinématographique pour vos projets.

HeyGen peut-il transformer facilement mon texte en contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen excelle à transformer votre texte en vidéo sans effort grâce à sa puissante technologie de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen générera une vidéo professionnelle avec des avatars AI, une génération de voix off et des sous-titres automatiques, rendant vos mots en vidéos accessibles et engageants.

HeyGen est-il adapté pour générer rapidement des vidéos flash de mise à jour ?

Oui, HeyGen sert de créateur de vidéos flash de mise à jour efficace, permettant une création de contenu rapide. Avec son interface intuitive et sa vitesse améliorée par l'IA, vous pouvez rapidement produire des mises à jour vidéo dynamiques pour les réseaux sociaux ou les communications internes, puis les exporter et les télécharger facilement sur YouTube.

