Créez une vidéo marketing énergique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux d'annoncer une vente flash. Le style visuel doit être vibrant et rapide, avec des superpositions de texte audacieuses et des prises de vue dynamiques de produits, le tout sur une musique de fond entraînante et excitante. Utilisez les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen pour assembler rapidement une annonce convaincante, montrant comment la fonctionnalité de 'créateur de vidéos de vente flash' peut générer des conversions immédiates.

