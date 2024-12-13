Créez une vidéo promo de vente flash de 30 secondes captivante, ciblant les clients de l'e-commerce et les chasseurs de bonnes affaires. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes dynamiques et des couleurs audacieuses et accrocheuses, accompagnés d'une musique entraînante et énergique pour susciter l'excitation. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement le cadre visuel et le texte-à-vidéo à partir du script pour un message clair et concis mettant en avant les offres à durée limitée.

