Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire sociale de 45 secondes convaincante pour les marketeurs numériques et les créateurs de contenu, démontrant la puissance des modèles vidéo de HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel tendance et accrocheur avec des transitions modernes et une musique de fond inspirante, soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent créer du contenu engageant pour des offres à durée limitée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo publicitaire élégante de 60 secondes destinée aux marques lançant des promotions urgentes et aux chefs de produit, en mettant l'accent sur la clarté fournie par les sous-titres/captions automatiques. Adoptez un style visuel professionnel et percutant avec des prises de vue claires des produits et une musique de fond engageante, garantissant que le message sur les ventes flash atteint efficacement un large public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes inspirante pour tout aspirant créateur de vidéos, illustrant comment HeyGen simplifie la création de publicités performantes pour ventes flash en utilisant des avatars AI. Le style visuel et audio doit être convivial et inspirant, montrant le processus fluide et les résultats professionnels réalisables par n'importe qui, indépendamment des compétences techniques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour Ventes Flash

Créez facilement des vidéos publicitaires performantes pour ventes flash afin de capter l'attention et de stimuler les conversions pour votre boutique en ligne avec notre créateur de vidéos intuitif.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de "modèles vidéo" conçus professionnellement pour les vidéos promotionnelles afin de démarrer rapidement votre projet.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo publicitaire en ajoutant des détails sur le produit et en appliquant vos "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir une identité de marque cohérente.
3
Step 3
Générez des Éléments Engagés
Améliorez vos vidéos publicitaires pour ventes flash avec la "génération de voix off AI" pour ajouter une narration professionnelle et convaincante qui met en valeur vos offres à durée limitée.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos "publicités performantes pour ventes flash" en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour les optimiser pour diverses plateformes de vidéos publicitaires sociales.

Renforcez la Confiance avec des Publicités Témoignages Alimentées par AI

Renforcez la crédibilité de vos ventes flash en intégrant facilement des témoignages clients authentiques dans vos vidéos publicitaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des publicités performantes pour ventes flash ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos publicitaires convaincantes pour ventes flash en utilisant des outils intuitifs. Profitez de nos outils vidéo AI et d'une large sélection de modèles vidéo pour créer des vidéos publicitaires engageantes qui captent l'attention pour vos offres à durée limitée.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires efficace pour ventes flash ?

HeyGen offre une expérience fluide avec son éditeur glisser-déposer, vous permettant de personnaliser facilement les scènes et d'ajouter du texte animé. Vous pouvez également bénéficier de la génération de voix off AI pour créer des vidéos promotionnelles dynamiques et professionnelles.

Puis-je maintenir une image de marque personnalisée lors de la création de vidéos publicitaires sociales avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet d'implémenter pleinement une image de marque personnalisée dans vos projets de vidéos publicitaires. Intégrez facilement le logo, les couleurs et les polices de votre marque pour garantir que le résultat de votre créateur de vidéos publicitaires pour ventes flash s'aligne parfaitement avec vos boutiques en ligne.

HeyGen prend-il en charge différents formats pour les vidéos publicitaires sociales ?

Oui, HeyGen garantit que vos créations de vidéos publicitaires pour ventes flash sont polyvalentes pour diverses plateformes. Notre plateforme offre des capacités de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, afin que vos vidéos publicitaires sociales soient parfaitement optimisées pour chaque canal pour aider à augmenter les ventes.

