Créez instantanément des vidéos marketing engageantes pour vos produits de fitness en utilisant la technologie avancée de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes mettant en avant un nouveau produit de fitness portable, ciblant les jeunes actifs à la recherche de moyens innovants pour rester en forme. Le style visuel doit être énergique et moderne, avec des plans dynamiques du produit en action, accompagnés d'une musique entraînante et d'une voix off claire et persuasive générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour souligner les principaux avantages et caractéristiques. Ce format court est parfait pour des publicités engageantes sur les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo produit chaleureuse et accueillante de 45 secondes mettant en avant les caractéristiques familiales d'un nouveau système d'entraînement à domicile, destiné aux parents soucieux de leur santé. L'esthétique visuelle doit se concentrer sur l'utilisation réelle dans un cadre domestique confortable avec une musique de fond douce et inspirante et une narration amicale. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des clips de style de vie adaptés et améliorer l'attrait marketing global du produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel vidéo de fitness dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les influenceurs et coachs de fitness qui souhaitent démontrer efficacement de nouvelles routines d'exercice. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec une musique de fond motivante, et utiliser la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir clarté et accessibilité, notamment pour les spectateurs regardant sans son, optimisant ainsi la portée et l'engagement pour les vidéos de fitness.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'annonce professionnelle de 30 secondes pour un nouveau package d'entraînement personnalisé, spécialement conçu pour les propriétaires de petites entreprises dans le secteur du fitness cherchant à personnaliser leur marque. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et aspirant avec une piste de fond subtile et une présentation confiante d'un présentateur à l'écran. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une vidéo soignée et assurez-vous que le résultat final est optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Produits de Fitness

Créez facilement des vidéos de produits de fitness engageantes avec l'AI. Mettez en valeur vos produits, démontrez des exercices, et captivez votre audience en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo de produit de fitness en choisissant parmi notre large gamme de modèles vidéo professionnels, conçus pour des présentations marketing et de produits engageantes.
2
Step 2
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque grâce à nos contrôles de branding, assurant un look cohérent et professionnel pour votre produit de fitness.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec notre fonctionnalité avancée de génération de voix off, fournissant des explications claires de produit ou des instructions d'exercice pour engager votre audience.
4
Step 4
Ajoutez des Sous-titres
Rendez votre vidéo de produit de fitness accessible à un public plus large en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions, parfaits pour le visionnage sur les réseaux sociaux où le son est souvent désactivé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Entraînement et les Tutoriels de Fitness

.

Développez des vidéos immersives alimentées par l'AI pour des tutoriels d'exercice et des guides de produits, améliorant l'engagement et l'apprentissage des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits engageantes ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen simplifie l'ensemble du processus, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos marketing engageantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des modèles vidéo professionnels pour créer du contenu vidéo promotionnel de haute qualité pour vos produits sans compétences approfondies en montage vidéo.

Puis-je personnaliser l'identité de ma marque dans les vidéos de produits de fitness HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des options de personnalisation de marque robustes pour garantir que vos vidéos de produits de fitness s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour maintenir une cohérence de marque à travers tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité vidéo ?

HeyGen élève la qualité de vos vidéos avec des fonctionnalités telles que la génération précise de voix off, assurant un audio clair et professionnel pour vos vidéos promotionnelles. De plus, vous pouvez ajouter facilement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

HeyGen est-il adapté pour créer divers types de vidéos de fitness, comme des tutoriels ou du contenu pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est incroyablement polyvalent pour produire divers types de vidéos de fitness, y compris des tutoriels d'exercice dynamiques et du contenu captivant pour les réseaux sociaux. Ses modèles adaptatifs et ses capacités de redimensionnement de rapport d'aspect vous permettent de créer et d'exporter facilement des vidéos optimisées pour n'importe quelle plateforme ou objectif.

