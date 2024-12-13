Votre Créateur Ultime de Vidéos d'Instruction de Fitness

Créez sans effort des vidéos d'instruction de fitness professionnelles avec des avatars AI pour captiver et motiver votre audience.

Créez une vidéo de fitness convaincante de 30 secondes présentant trois étirements rapides à faire au bureau, destinée aux professionnels occupés ayant besoin d'un soulagement instantané. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec un avatar AI démontrant les mouvements et une voix off claire et encourageante générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant une compréhension facile et un engagement pour les spectateurs à la recherche de vidéos d'entraînement pratiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un segment introductif de 60 secondes pour un 'Guide du débutant pour les entraînements à domicile' en utilisant le puissant créateur de vidéos de fitness AI de HeyGen, ciblant les personnes novices en matière d'exercice. La vidéo doit avoir un style visuel propre et éducatif avec une musique de fond douce, utilisant des avatars AI pour expliquer les concepts fondamentaux. Assurez des instructions claires avec des sous-titres/captions générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs, positionnant cela comme une ressource accueillante pour la création de vidéos d'instruction de fitness.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip promotionnel inspirant de 45 secondes pour un 'Défi Core de 7 jours', conçu pour attirer les utilisateurs des réseaux sociaux à la recherche de vidéos de fitness engageantes. Employez des transitions visuelles dynamiques, une musique libre de droits entraînante de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et des superpositions de texte audacieuses. Exploitez des modèles personnalisables et la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour générer rapidement une annonce excitante, facilitant la création de modèles de vidéos de fitness percutants pour les créateurs.
Exemple de Prompt 3
Développez une démonstration concise de 20 secondes pour la 'Forme parfaite du squat', spécifiquement pour les individus cherchant à affiner leur technique d'exercice à la salle de sport. L'approche visuelle doit être très détaillée avec des plans rapprochés mettant en avant l'alignement correct, complétée par une voix instructive précise. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir une belle apparence sur toutes les plateformes et incluez des sous-titres/captions pour plus de clarté, consolidant son utilisation comme un créateur de vidéos de fitness de premier plan pour un contenu détaillé d'édition vidéo de gym.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction de Fitness

Créez sans effort des vidéos d'instruction de fitness professionnelles avec notre créateur de vidéos alimenté par AI, transformant votre expertise en contenu d'entraînement engageant.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre projet de vidéo d'instruction de fitness en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos de fitness personnalisables ou en commençant avec une toile vierge pour concevoir vos vidéos d'entraînement uniques.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Script
Incorporez facilement vos séquences d'entraînement, images et texte. Utilisez le créateur de vidéos de fitness AI pour convertir votre script en une narration parlée engageante grâce aux voix off AI.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez vos vidéos d'instruction de fitness en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos exercices, créant ainsi un présentateur professionnel et engageant pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Générez et téléchargez vos vidéos de fitness terminées dans divers rapports d'aspect, prêtes à être partagées avec votre audience sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention des Entraînements

.

Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans vos programmes de fitness en utilisant des outils vidéo alimentés par AI pour offrir des expériences d'entraînement dynamiques et personnalisées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de fitness professionnelles ?

HeyGen est un créateur de vidéos de fitness AI conçu pour simplifier la production de vidéos d'instruction de fitness de haute qualité. En utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI, vous pouvez générer sans effort des vidéos d'entraînement engageantes à partir d'un simple script, améliorant ainsi votre production créative.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités efficaces pour générer des voix off AI pour le contenu de fitness ?

Oui, HeyGen intègre des voix off AI robustes et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement une narration professionnelle pour vos vidéos de fitness. Cette capacité simplifie considérablement le flux de création de contenu, permettant la génération rapide de vidéos d'entraînement dynamiques.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos de fitness dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour ses modèles de vidéos de fitness, permettant un contrôle total sur les éléments de marque tels que les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos d'instruction de fitness maintiennent une esthétique cohérente et professionnelle sur tout votre contenu.

HeyGen peut-il aider avec une variété de types de vidéos de fitness au-delà des routines d'entraînement de base ?

Absolument. En tant qu'éditeur de vidéos en ligne complet, HeyGen prend en charge la création de diverses vidéos de fitness, allant des routines d'entraînement détaillées au contenu éducatif de fitness. Son interface intuitive de glisser-déposer et ses capacités avancées de génération de vidéos AI en font un outil idéal pour tous les créateurs de contenu de fitness.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo