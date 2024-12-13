Créateur de Vidéos de Défis Fitness pour Créer du Contenu d'Entraînement Engagé

Augmentez l'engagement pour vos défis fitness sans effort avec des sous-titres automatiques et du contenu d'entraînement de haute qualité.

Créez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes pour les futurs entraîneurs de fitness, montrant comment utiliser un éditeur vidéo en ligne pour concevoir des programmes d'entraînement personnalisés. Cette vidéo doit présenter un style visuel professionnel et épuré avec une voix off claire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les tâches d'édition complexes simples et accessibles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 45 secondes ciblant les propriétaires de salles de sport, mettant en avant de nouveaux cours d'entraînement par intervalles à haute intensité en utilisant les avatars AI de HeyGen. Le style visuel doit être dynamique et énergique avec une musique de fond entraînante, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos d'entraînement AI pour attirer rapidement de nouveaux membres.
Exemple de Prompt 2
Produisez une courte vidéo motivationnelle de 60 secondes destinée aux influenceurs fitness, illustrant un parcours de transformation de 30 jours en utilisant les modèles vidéo personnalisables de HeyGen. Le style visuel et audio doit être tendance et engageant, avec des coupes rapides et du texte à l'écran pour montrer les progrès et inspirer les spectateurs à rejoindre le prochain défi.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative complète de 2 minutes destinée aux coachs de santé fournissant des conseils de bien-être, en mettant l'accent sur l'accessibilité grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen. Cette vidéo nécessite un style visuel calme et informatif, complété par une voix rassurante, garantissant que tous les spectateurs peuvent facilement suivre les conseils grâce à des sous-titres clairs et une génération de voix off efficace.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Défis Fitness

Créez des vidéos de défis fitness engageantes sans effort. Concevez des programmes d'entraînement personnalisés et du contenu motivant pour inspirer votre audience, sans besoin d'expérience en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script de Défi
Commencez par définir votre défi fitness. Utilisez le texte à vidéo à partir de votre script pour générer le contenu initial pour des programmes d'entraînement personnalisés, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Modèles
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo personnalisables. Glissez-déposez facilement vos propres séquences ou sélectionnez des séquences libres de droits pour correspondre à votre contenu d'entraînement engageant.
3
Step 3
Personnalisez Votre Marque
Appliquez vos contrôles de marque uniques, y compris les logos et les couleurs, pour personnaliser votre vidéo. Ajoutez des voix off multilingues ou des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo de défi fitness en ajustant le format d'aspect et en exportant. Partagez vos vidéos de haute qualité sur les réseaux sociaux à travers toutes les plateformes pour atteindre un large public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement des Défis

.

Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention des participants dans vos défis fitness.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entraînement AI ?

HeyGen simplifie le processus en vous permettant de générer du contenu d'entraînement engageant en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo. Ce puissant générateur de vidéos d'entraînement AI vous aide à créer des vidéos de fitness professionnelles efficacement, même sans expérience approfondie en montage.

Puis-je personnaliser les vidéos de défis fitness avec des éléments de marque spécifiques en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des outils d'édition vidéo en ligne robustes pour personnaliser vos vidéos de défis fitness. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo personnalisables, ajouter votre logo, utiliser la fonctionnalité de glisser-déposer pour des éléments comme des barres de progression et des minuteries, et appliquer des sous-titres automatiques pour une touche professionnelle.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour les vidéos de fitness et les routines d'entraînement ?

Oui, HeyGen améliore votre portée mondiale en offrant des voix off multilingues et des sous-titres automatiques. Cela garantit que vos vidéos d'entraînement et programmes d'entraînement personnalisés sont accessibles et engageants pour un public diversifié, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de défis fitness complet.

Une fois créées, comment les créateurs de contenu peuvent-ils exporter et partager leurs vidéos de fitness depuis HeyGen ?

HeyGen facilite l'exportation et le partage de vos vidéos de fitness terminées. Vous pouvez facilement optimiser et exporter vos vidéos pour divers formats d'aspect, parfaits pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou l'intégration dans des programmes d'entraînement personnalisés sur différentes plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo