Générateur de Vidéos Fintech : Vidéos AI Rapides pour les Marques Financières
Produisez plus rapidement des vidéos explicatives fintech conformes à la marque. Notre générateur de vidéos AI transforme vos scripts en vidéos soignées en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de contenu marketing dynamique de 30 secondes destinée aux jeunes professionnels et aux clients de détail, mettant en avant un nouveau service fintech. Le style visuel doit être moderne, conforme à la marque et énergique avec une musique de fond entraînante et des couleurs vives, mettant clairement en évidence les avantages. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour lancer la création et assurez-vous que les messages essentiels sont capturés avec des sous-titres clairs.
Produisez une vidéo de formation interne de 45 secondes pour les nouveaux employés fintech ou les équipes de vente, expliquant une nouvelle réglementation de conformité à travers une vidéo AI engageante. Le style visuel doit être instructif et amical, incorporant des graphiques animés et des superpositions de texte simples, accompagnés d'une narration agréable et facile à comprendre. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu et améliorer l'apprentissage avec des visuels riches de la bibliothèque de médias/stock.
Créez un extrait concis de 15 secondes pour les réseaux sociaux en réutilisant du contenu long existant, ciblant les clients existants et les abonnés des réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide, visuellement attrayant, et comporter des coupes rapides avec un texte percutant, amélioré par le montage vidéo AI, pour transmettre un conseil ou une mise à jour financière clé. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour un affichage optimal sur les plateformes et assurez une portée maximale avec des sous-titres générés automatiquement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Fintech Performantes.
Produisez rapidement du contenu marketing et publicitaire convaincant et performant pour les produits fintech en utilisant la vidéo AI.
Améliorez la Formation & l'Éducation Fintech.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les vidéos de formation financière et le contenu éducatif avec des solutions alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre contenu marketing et nos vidéos explicatives fintech ?
HeyGen permet aux entreprises de créer efficacement du contenu marketing professionnel et conforme à la marque ainsi que des vidéos explicatives fintech captivantes. Avec son générateur de vidéos AI, vous pouvez produire des vidéos de haute qualité qui résonnent avec votre audience et maintiennent la cohérence de la marque. Cela simplifie considérablement vos efforts de production vidéo.
Quel type d'avatars AI et de voix off HeyGen peut-il générer pour des vidéos professionnelles ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et génère des voix off naturelles dans plusieurs langues pour vos vidéos professionnelles. Cette technologie AI générative garantit que votre message est délivré efficacement, améliorant l'engagement et rendant vos vidéos AI percutantes.
HeyGen prend-il en charge la collaboration d'équipe pour les flux de production de vidéos AI ?
Oui, HeyGen est conçu pour faciliter une collaboration d'équipe fluide tout au long du processus de production de vidéos AI. Les équipes peuvent travailler ensemble sur des projets, partager des ressources et automatiser leur flux de travail pour créer des vidéos AI plus efficacement.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de texte-à-vidéo pour créer diverses vidéos AI ?
HeyGen simplifie le processus de texte-à-vidéo en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos AI dynamiques sans effort. Notre plateforme exploite l'AI générative pour créer rapidement du contenu engageant, ce qui est idéal pour réutiliser du contenu et augmenter votre production vidéo.