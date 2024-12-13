Créateur de Vidéos Tutoriels Fintech pour des Guides Financiers Engagés

Transformez facilement vos concepts financiers complexes en guides vidéo clairs et étape par étape grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo tutorielle fintech de 60 secondes expliquant "Qu'est-ce que la DeFi ?" pour les investisseurs novices, en utilisant un style d'animation explicatif moderne et lumineux avec une voix off claire et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes présentant les fonctionnalités principales d'une nouvelle application de budgétisation, ciblant les utilisateurs potentiels évaluant des applications fintech. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des captures d'écran accompagnées de sous-titres automatiques générés par HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing percutante de 30 secondes pour une nouvelle solution de création de vidéos explicatives financières par IA, destinée aux chefs d'entreprise recherchant des explications financières automatisées. Utilisez des visuels dynamiques et rythmés mettant en scène divers avatars IA de HeyGen dans un cadre d'entreprise, accompagnés d'une bande sonore motivante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative éducative de 15 secondes sur "Comprendre l'intérêt composé" pour les jeunes adultes intéressés par des conseils financiers rapides. La vidéo doit être un court métrage animé engageant, utilisant des graphismes professionnels vibrants et un contenu net et concis créé directement à partir d'un script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels Fintech

Transformez rapidement des concepts financiers complexes en tutoriels vidéo engageants et étape par étape avec l'IA, rendant l'éducation financière accessible et professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme alimentée par l'IA utilise des capacités de texte en vidéo pour convertir votre texte en un tutoriel dynamique, garantissant la clarté des concepts financiers complexes.
2
Step 2
Choisissez des Avatars IA pour la Narration
Sélectionnez parmi divers avatars IA pour narrer clairement votre contenu. Cela donne vie à votre éducation financière avec un présentateur professionnel et humain.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Professionnels et de la Marque
Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes. Intégrez votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque grâce aux contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle avec des graphismes professionnels.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'aspect optimal pour diverses plateformes. Exportez votre tutoriel fintech de haute qualité, prêt à atteindre votre public cible et à fournir des informations précieuses.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Financiers Complexes

Utilisez la vidéo IA pour simplifier les concepts financiers complexes et les fonctionnalités des produits en vidéos explicatives faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives fintech engageantes ?

HeyGen simplifie la production de vidéos fintech en vous permettant de transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars IA et des animations dynamiques, rendant les concepts financiers complexes facilement compréhensibles. Cela accélère votre narration vidéo pour le marketing et l'éducation financière.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour les vidéos explicatives animées dans le domaine fintech ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour les vidéos explicatives animées, y compris des avatars IA personnalisés, des graphismes professionnels et une large gamme de modèles. Vous pouvez générer des voix off réalistes et créer des guides convaincants étape par étape pour présenter les fonctionnalités des produits et améliorer la compréhension de l'interface utilisateur.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos tutoriels fintech professionnelles ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives financières par IA conçu pour la rapidité et la qualité. Notre plateforme permet une conversion rapide de texte en vidéo, une assistance à la rédaction de scripts et une génération automatique de voix off, réduisant considérablement le temps de production tout en maintenant des normes élevées.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans la production de vidéos fintech ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et des polices personnalisées dans chaque vidéo. Cela garantit que vos vidéos tutoriels fintech et votre contenu marketing s'alignent constamment avec l'identité de votre marque pour votre public cible.

