Votre générateur ultime d'onboarding fintech

Automatisez et simplifiez l'onboarding de vos clients fintech avec des vidéos engageantes créées à partir de votre script, réduisant les abandons d'application.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Engagez les clients potentiels, les équipes marketing et les designers UX avec une vidéo dynamique de 45 secondes présentant une expérience d'onboarding fluide sur une application mobile fintech. En utilisant un style visuel moderne, engageant et convivial avec des superpositions de texte à l'écran vibrantes, cette vidéo utilisera les "Templates & scenes" de HeyGen pour démontrer visuellement des écrans d'onboarding intuitifs et une expérience utilisateur supérieure, rendant l'inscription des clients d'une clarté sans effort.
Exemple de Prompt 2
Éduquez les développeurs, les responsables informatiques et les architectes système avec une vidéo détaillée de 90 secondes sur l'intégration d'un générateur d'onboarding fintech sophistiqué dans l'infrastructure existante. Le style visuel et audio sera technique mais accessible, avec des extraits de code concis et des diagrammes système clairs, complétés par la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour une narration précise, abordant l'intégration API et les protocoles de sécurité critiques pour la réduction des risques.
Exemple de Prompt 3
Captivez les décideurs d'entreprise et les chefs de produit avec une étude de cas convaincante de 2 minutes illustrant un parcours d'onboarding client fintech réussi. Cette vidéo inspirante adoptera une approche axée sur les témoignages avec des statistiques animées et un avatar AI chaleureux et convaincant, créé à l'aide des avatars AI de HeyGen, pour montrer des processus d'onboarding d'entreprise efficaces et des vérifications d'identité robustes qui conduisent à une forte rétention des clients.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne votre générateur d'onboarding fintech

Automatisez et améliorez votre parcours d'onboarding client avec des vidéos engageantes, alimentées par l'AI, assurant une expérience fluide et efficace pour les nouveaux utilisateurs.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle
Commencez par sélectionner parmi nos divers "Templates & scenes" conçus spécifiquement pour créer des expériences d'onboarding fintech intuitives. Cela simplifie votre point de départ.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu
Ajoutez votre contenu et personnalisez l'expérience en utilisant des "avatars AI" pour guider les utilisateurs à travers les "écrans d'onboarding" cruciaux, améliorant l'engagement utilisateur.
3
Step 3
Générez des vidéos de présentation
Générez facilement des vidéos complètes d'"onboarding d'application mobile fintech" en convertissant votre script en visuels engageants à l'aide de la fonctionnalité "Text-to-video from script".
4
Step 4
Exportez et intégrez
Exportez votre vidéo finalisée dans le format d'aspect requis, prête à être déployée immédiatement au sein de votre "plateforme d'Onboarding Digital" existante pour accueillir de nouveaux utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la conformité fintech et les fonctionnalités avec des vidéos AI

Produisez des vidéos AI courtes et engageantes pour les réseaux sociaux et les guides intégrés, clarifiant les exigences réglementaires complexes et les fonctionnalités fintech lors de l'onboarding client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'onboarding fintech ?

HeyGen utilise des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo pour produire rapidement du contenu vidéo engageant pour votre flux d'onboarding fintech. Cela automatise considérablement le processus, agissant comme un puissant générateur d'onboarding fintech pour un onboarding client digital efficace.

HeyGen peut-il améliorer les aspects techniques des plateformes d'onboarding digital comme les vérifications KYC ?

Oui, HeyGen améliore les plateformes d'onboarding digital en vous permettant de créer des explications vidéo claires, alimentées par l'AI, pour des étapes techniques cruciales telles que les vérifications KYC et l'identification. Cela garantit un flux d'onboarding plus fluide et conforme au sein de votre application fintech.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour optimiser les expériences d'onboarding d'applications mobiles fintech ?

HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos de présentation dynamiques pour l'onboarding d'applications mobiles fintech, avec des avatars AI personnalisables et des contrôles de marque. Cela aide à offrir une expérience utilisateur cohérente et engageante sur tous les écrans d'onboarding de votre application mobile.

HeyGen est-il adapté pour automatiser les processus d'onboarding client fintech ?

Oui, HeyGen est parfaitement adapté pour automatiser l'onboarding client fintech en transformant des instructions complexes en guides vidéo clairs, alimentés par l'AI. Cela élève l'expérience d'onboarding client digital et rationalise l'efficacité globale de l'onboarding d'entreprise.

