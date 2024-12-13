Créateur de Vidéos de Formation Financière : Améliorez l'Éducation Financière

Concevez une vidéo de formation financière de 60 secondes destinée aux nouveaux employés lors de l'intégration, expliquant des concepts de finance personnelle de base tels que le budget ou l'épargne. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un ton audio rassurant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le contenu en tant qu'instructeur virtuel amical.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 45 secondes pour l'activation des ventes, présentant un nouveau service de gestion de patrimoine aux conseillers financiers. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et engageant, accompagné d'une voix off confiante et autoritaire, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour des mises à jour rapides du contenu.
Exemple de Prompt 2
Développez un teaser de module d'e-learning de 30 secondes destiné aux équipes de formation en entreprise et à leurs employés, mettant en avant les avantages de la compréhension des bases de l'investissement. La vidéo doit utiliser un style visuel animé et illustratif avec une génération de voix off accessible et informative pour susciter l'intérêt pour le cours complet.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative de 60 secondes pour le grand public, simplifiant le processus de compréhension des scores de crédit, en le positionnant comme un aspect clé de la formation financière efficace. Utilisez un style visuel clair et simple qui rend l'information complexe accessible, en sélectionnant parmi la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen pour lancer le processus de création.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Financière

Produisez sans effort des vidéos de formation financière professionnelles pour l'e-learning et la formation en entreprise avec des outils alimentés par l'AI et des visuels engageants.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par taper ou coller votre contenu "éducation financière" directement, en utilisant "Texte-à-vidéo à partir du script" pour convertir vos mots en récits engageants. Alternativement, sélectionnez parmi des modèles professionnels.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Voix Off
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" professionnels pour présenter vos concepts financiers avec clarté et impact.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Éléments de Marque
Intégrez des graphiques, des tableaux et des médias de stock pertinents pour illustrer des concepts financiers complexes. Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour un look professionnel et cohérent idéal pour la "formation en entreprise".
4
Step 4
Exportez Votre Formation Complétée
Revoyez votre vidéo de formation financière, puis exportez-la facilement en utilisant "Redimensionnement et exportations de format" vers divers formats adaptés à toute plateforme "e-learning" ou interne.

Clarifier les Concepts Financiers Complexes

Utilisez la vidéo AI pour simplifier les sujets financiers complexes, rendant l'éducation financière plus accessible et compréhensible pour les stagiaires.

Comment HeyGen peut-il servir de créateur idéal de vidéos de formation financière ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI spécialement conçu pour simplifier la création de vidéos de formation de haute qualité pour l'éducation financière. Il permet aux équipes de L&D de produire efficacement du contenu de formation d'entreprise engageant en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo.

Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour créer du contenu e-learning engageant ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités, y compris des avatars AI personnalisables, des voix off AI professionnelles, et une large gamme de modèles. Ces outils simplifient le processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de développer facilement des vidéos explicatives captivantes avec des sous-titres synchronisés et des contrôles de marque pour l'e-learning.

HeyGen est-il adapté à divers besoins de formation en entreprise tels que l'intégration des employés ou l'activation des ventes ?

Absolument, HeyGen est parfaitement adapté à diverses applications de formation en entreprise, y compris l'intégration des employés et l'activation des ventes, notamment dans la gestion de patrimoine. Son éditeur vidéo intuitif et ses capacités de texte-à-vidéo facilitent la production de vidéos de formation percutantes et personnalisées.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité de l'éducation financière ?

Les avatars AI de HeyGen améliorent considérablement l'éducation financière en offrant une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour les vidéos de formation. Ils permettent une création vidéo dynamique et accessible, rendant les concepts financiers complexes plus faciles à comprendre sans avoir besoin de tournage traditionnel.

