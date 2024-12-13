Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, démontrant comment créer efficacement une formation financière engageante pour le développement des employés. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical expliquant les étapes clés, accompagné d'un audio motivant et inspirant. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer des sujets complexes de littératie financière en modules facilement assimilables, montrant à quelle vitesse une formation en ligne robuste peut être générée.

