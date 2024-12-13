HeyGen assure la cohérence de la marque dans toutes vos communications financières, y compris les vidéos de résultats trimestriels et les mises à jour clients. La plateforme offre des modèles personnalisables, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et un accès à une riche bibliothèque multimédia, vous permettant de maintenir une identité de marque professionnelle et cohérente.