Développez une vidéo engageante de 45 secondes destinée aux nouveaux clients bancaires, visant à simplifier leur processus d'installation initiale et à améliorer leurs expériences d'intégration. Le style visuel doit être moderne et accessible, avec des graphismes épurés et un avatar AI amical pour les guider à travers les étapes clés, accompagné d'une voix off chaleureuse et accueillante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour l'intégration des employés, ciblant les nouvelles recrues d'un département financier, spécifiquement pour la formation à la conformité sur les réglementations de confidentialité des données. Cette vidéo doit adopter un style visuel corporatif et informatif avec des superpositions de texte claires et une génération de voix off concise, garantissant que toutes les informations essentielles sont délivrées de manière efficace et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative personnalisée de 30 secondes pour l'intégration des clients ouvrant un nouveau compte d'investissement, illustrant les avantages et les étapes initiales. L'esthétique visuelle doit être dynamique et illustrative, utilisant des animations faciles à comprendre, tandis que l'audio offre une narration calme et rassurante générée directement à partir de votre script grâce aux capacités de texte-à-vidéo, rendant le processus fluide et sécurisé.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo financière de 45 secondes conforme à la marque pour une équipe marketing promouvant un nouveau produit d'épargne, mettant en avant ses caractéristiques et avantages uniques. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et de marque utilisant divers modèles et scènes, avec une musique de fond énergique et un design sonore net, conçu pour capter l'attention des spectateurs et maintenir la cohérence de la marque sur tous les canaux marketing.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos d'Intégration Financière

Rationalisez la création de vidéos d'intégration financière engageantes et conformes avec l'AI, assurant une expérience professionnelle et informative pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu d'intégration financière sous forme de script. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer vos mots écrits en une narration vidéo dynamique, en tirant parti de la technologie texte-à-vidéo pour plus d'efficacité.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer le message. Ces présentateurs virtuels ajoutent une touche humaine à votre contenu de générateur de vidéos d'intégration financière, le rendant plus engageant pour les spectateurs.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour incorporer le style visuel de votre entreprise, assurant un look cohérent et professionnel à travers tous vos matériaux de créateur de vidéos d'intégration.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format souhaité. La plateforme gère automatiquement la génération de voix off et d'autres éléments de production, livrant une vidéo de formation soignée prête à être distribuée.

Renforcez la confiance et la crédibilité avec des témoignages clients.

Démontrez efficacement la satisfaction et la confiance des clients en créant des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite, renforçant la confiance lors du processus d'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les expériences d'intégration financière ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen révolutionne l'intégration financière en permettant la création de vidéos personnalisées et engageantes pour les expériences d'intégration des clients et des employés. Il simplifie les concepts financiers complexes, conduisant à une compréhension plus claire et à des relations plus solides dès le départ.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos financières ?

HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque grâce à des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque, y compris les logos et les schémas de couleurs. Vous pouvez également utiliser divers avatars AI pour représenter votre marque de manière professionnelle dans des vidéos financières conformes à la marque.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos de formation financière efficace ?

HeyGen rationalise la création de vidéos de formation et explicatives financières en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo et des voix off réalistes. Cela permet une production rapide de contenu de haute qualité, offrant une solution rentable pour tous vos besoins en vidéos de formation.

HeyGen peut-il générer des vidéos financières dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos financières dans plus de 100 langues, avec des voix off et des sous-titres personnalisables. Cette capacité garantit que vos expériences d'intégration client et votre contenu de formation sont accessibles à un public mondial.

