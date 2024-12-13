Créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes destinée aux jeunes adultes qui commencent leur parcours financier, en décomposant les bases de la budgétisation et de l'épargne. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des graphiques colorés et une bande sonore entraînante, tandis qu'un avatar AI délivre l'information avec un ton chaleureux et encourageant. Ce projet de générateur de vidéos sur la littératie financière peut facilement tirer parti des avatars AI de HeyGen pour un présentateur professionnel et accessible.

Générer une Vidéo