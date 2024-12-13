Outil Vidéo de Conformité Financière pour une Formation Rentable

Réduisez les coûts et créez rapidement des vidéos de formation à la conformité conformes à la marque avec un puissant outil de transformation de texte en vidéo.

490/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée au personnel existant au sein des organisations financières, les mettant à jour sur les récents cours de conformité réglementaire. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle épurée et conforme à la marque, utilisant des superpositions de texte dynamiques et une voix off concise pour transmettre efficacement les changements clés. L'utilisation des modèles et scènes de HeyGen garantira une présentation soignée et facilement compréhensible.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative engageante de 75 secondes destinée aux responsables de la conformité, simplifiant les réglementations financières complexes pour un public général. Le style visuel et audio doit être clair, autoritaire et professionnel, rendant le contenu vidéo conforme accessible. Cette vidéo utilisera la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort les politiques écrites en un récit visuel percutant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes pour tous les employés, mettant l'accent sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des données pour aider à réduire les coûts associés aux violations. La vidéo doit avoir un style visuel direct et encourageant, avec une voix off engageante et des sous-titres/captions bien visibles pour garantir une compréhension maximale dans tous les départements. La fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité et la clarté pour cette formation essentielle des employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Outil Vidéo de Conformité Financière

Créez sans effort des vidéos de formation professionnelles et conformes pour les institutions financières en utilisant des outils alimentés par l'AI, garantissant clarté et cohérence dans tout le contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script et Avatar
Commencez par saisir votre script de conformité. Sélectionnez un avatar AI approprié pour présenter votre contenu, en utilisant la capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen pour une production efficace.
2
Step 2
Personnalisez avec la Marque
Appliquez le branding spécifique de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, en utilisant les contrôles de marque de HeyGen. Cela garantit que vos vidéos de formation à la conformité sont toujours conformes à la marque.
3
Step 3
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Améliorez la clarté et la portée en générant automatiquement des sous-titres/captions précis pour votre vidéo. Cela garantit que votre contenu répond aux normes d'accessibilité et soutient divers besoins d'apprentissage.
4
Step 4
Exportez le Contenu Conforme
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format requis. Votre contenu vidéo conforme est maintenant prêt pour la distribution, simplifiant vos cours de conformité réglementaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Explicatives Rationalisées pour les Politiques Réglementaires

.

Simplifiez les réglementations et politiques financières complexes en un contenu vidéo clair, concis et conforme pour une compréhension et une adhérence plus faciles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de conformité financière ?

HeyGen sert d'outil puissant pour les vidéos de conformité financière, permettant aux institutions financières de créer rapidement du contenu vidéo de haute qualité et conforme pour les cours de conformité réglementaire et la formation des employés en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela offre une solution évolutive pour vos besoins vidéo.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation à la conformité efficaces pour les employés ?

Oui, HeyGen est idéal pour générer des vidéos de formation à la conformité engageantes. Ses modèles personnalisés et ses capacités robustes de transformation de texte en vidéo permettent de créer des vidéos conformes à la marque qui garantissent que vos employés reçoivent des cours de conformité réglementaire clairs et cohérents.

Quelles fonctionnalités garantissent que notre contenu vidéo conforme reste conforme à la marque avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris des modèles personnalisés et la possibilité d'intégrer votre logo et vos couleurs, garantissant que tout le contenu vidéo conforme s'aligne sur vos directives de marque. De plus, les sous-titres/captions générés automatiquement améliorent l'accessibilité.

HeyGen est-il une solution évolutive pour produire de nombreux cours de conformité réglementaire ?

Absolument, HeyGen est conçu comme une solution évolutive pour créer efficacement de nombreux cours de conformité réglementaire. Son générateur de vidéos AI simplifie le processus, vous permettant de produire un grand volume de contenu vidéo conforme sans ressources étendues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo