Simplifiez les concepts financiers complexes et renforcez l'engagement des clients en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes spécifiquement destinée aux clients existants ou potentiels des conseillers financiers, visant à renforcer l'engagement des clients en expliquant les avantages de la planification financière personnalisée. Le style visuel et audio doit être professionnel mais amical, avec un avatar AI réaliste présentant des informations de manière relatable, en utilisant des modèles et scènes personnalisables pour illustrer efficacement différents scénarios financiers.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo financière animée de 30 secondes qui fonctionne comme une vidéo explicative concise pour une nouvelle application de budgétisation, attirant les individus férus de technologie explorant des services financiers innovants. Le style visuel doit être moderne et rapide, incorporant du texte dynamique à l'écran et une musique de fond entraînante, tout en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir une livraison de contenu précise et rapide.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de 90 secondes pour les professionnels de la finance, axée sur une mise à jour critique de la conformité au sein d'une institution financière. Le style visuel et audio doit être formel et très informatif, utilisant des séquences vidéo professionnelles et des graphiques clairs à l'écran pour présenter des changements réglementaires complexes. Cette production vidéo financière doit utiliser le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des visuels pertinents de manière transparente, assurant une clarté interne et une adhésion.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Structure Financière

Créez facilement des vidéos explicatives financières professionnelles pour simplifier les concepts financiers complexes et renforcer l'engagement des clients avec notre créateur de vidéos alimenté par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script financier ou transformez du texte brut en une vidéo soignée. Notre plateforme utilise le "texte-à-vidéo à partir de script" pour construire rapidement votre narration, assurant l'exactitude pour les sujets financiers complexes.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels & Scènes
Choisissez parmi une gamme diversifiée de "modèles et scènes personnalisables" conçus pour le contenu financier, et renforcez votre message avec des médias de stock pertinents. Cela aide à structurer visuellement vos vidéos de clarté financière.
3
Step 3
Générez des Voix Off & Avatars
Donnez vie à votre vidéo explicative financière avec une "génération de voix off" engageante et des avatars AI réalistes qui transmettent clairement votre message, rendant l'information complexe accessible.
4
Step 4
Affinez et Exportez
Ajoutez des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité, ajustez le format pour diverses plateformes, puis exportez votre vidéo professionnelle de clarté financière prête pour votre public.

Créez du Contenu Financier Engagé pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des clips financiers captivants pour les réseaux sociaux, simplifiant les sujets complexes pour augmenter la portée et l'engagement du public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives financières ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer des scripts en vidéos explicatives financières engageantes, facilitant la simplification des concepts financiers complexes. En utilisant des avatars AI et des fonctionnalités de texte-à-vidéo, vous pouvez produire efficacement des vidéos de clarté financière de haute qualité qui résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il aider à renforcer l'engagement des clients avec du contenu éducatif financier ?

Absolument. HeyGen permet la création de vidéos financières dynamiques et animées qui améliorent la narration et renforcent l'engagement des clients. En rendant l'information complexe visuellement attrayante et facile à comprendre, HeyGen aide les professionnels de la finance à fournir un contenu éducatif financier efficace.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos financières ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour la production de vidéos financières, y compris une variété de modèles et scènes personnalisables pour correspondre à votre style visuel. Vous pouvez également incorporer le logo et les couleurs de votre marque, et choisir parmi diverses options de génération de voix off pour créer des vidéos de clarté financière uniques qui maintiennent la cohérence de la marque.

Quels avantages l'IA de HeyGen apporte-t-elle à la création de vidéos financières ?

Les capacités avancées de l'IA de HeyGen rationalisent la création de vidéos financières en automatisant les processus clés. Des fonctionnalités comme le texte-à-vidéo à partir de script, la génération d'avatars AI, et la génération sophistiquée de voix off réduisent considérablement le temps de production, vous permettant de simplifier les choses complexes et de produire du contenu financier de qualité professionnelle sans effort.

