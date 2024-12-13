Créateur de Vidéos Explicatives pour Conseillers Financiers : Créez des Vidéos Engagantes

Transformez des sujets financiers complexes en vidéos captivantes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une éducation client claire.

363/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes pour des clients potentiels, mettant en vedette un conseiller financier discutant de 'conseils financiers personnalisés' et de leur approche du succès client. Le style visuel doit être soigné et autoritaire, complété par une voix off claire et rassurante, en utilisant la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour assurer une narration précise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative d'investissement élégante de 30 secondes pour les clients existants, mettant en avant un nouveau produit financier avec une animation dynamique et des 'motion graphics' pour visualiser la croissance potentielle. L'audio doit être dynamique et professionnel, utilisant efficacement les Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un récit convaincant pour la visualisation de concepts financiers.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu financier vibrant de 45 secondes pour les réseaux sociaux destiné au grand public, délivrant des conseils rapides d''éducation financière' sur le budget. Le style visuel doit être rapide avec des graphiques animés et des superpositions de texte audacieuses, accompagné d'une musique de fond énergique et des Sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et un engagement élevé même sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives pour Conseillers Financiers

Transformez facilement des concepts financiers complexes en vidéos engageantes et professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'éducation client et la présence de marque.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre script vidéo ou choisissez parmi une bibliothèque de "modèles spécifiques au secteur financier" pour structurer votre message, assurant une base solide pour votre vidéo explicative. Cela prépare le terrain pour une communication claire.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatar AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Ajoutez des graphiques animés pertinents et des médias de stock de la bibliothèque pour expliquer visuellement des sujets complexes avec clarté et engagement.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et du Branding
Générez des voix off naturelles à partir de votre script en utilisant la "génération de voix AI". Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente pour votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative en appliquant le "redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio" pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo soignée pour la partager facilement sur votre site web, les réseaux sociaux et les communications clients, atteignant efficacement votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Éducation et l'Engagement des Clients

.

Améliorez la compréhension et la rétention des clients en créant des vidéos explicatives claires, alimentées par l'AI, pour un onboarding fluide et un accompagnement financier continu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les conseillers financiers peuvent-ils créer des vidéos explicatives engageantes avec l'AI de HeyGen ?

HeyGen permet aux conseillers financiers de produire des vidéos explicatives captivantes en utilisant des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Notre plateforme transforme votre contenu éducatif financier en productions de haute qualité avec une narration engageante, rendant les sujets complexes accessibles et faciles à comprendre pour votre audience.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de vidéos explicatives d'investissement pour des sujets complexes ?

En tant que créateur de vidéos explicatives financières AI, HeyGen excelle à simplifier des concepts financiers complexes en vidéos financières animées digestes. Notre interface intuitive permet la création de productions vidéo financières professionnelles, utilisant des motion graphics et une vaste bibliothèque de médias pour visualiser efficacement les stratégies d'investissement.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos explicatives d'éducation financière avec des éléments spécifiques à la marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de Branding robustes, vous permettant de personnaliser des vidéos explicatives d'éducation financière avec votre logo unique, vos couleurs et votre style visuel. Vous pouvez choisir parmi divers modèles & scènes, assurant que vos vidéos financières animées s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et résonnent avec votre audience cible.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage et de production vidéo pour les services financiers ?

HeyGen simplifie la production vidéo financière professionnelle grâce à un éditeur intuitif de glisser-déposer et des fonctionnalités AI. De l'assistance à l'écriture de script à la génération de voix AI et aux Sous-titres Dynamiques, HeyGen réduit considérablement l'effort et le temps requis pour le Montage Vidéo, le rendant efficace pour les services financiers.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo