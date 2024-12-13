Créateur de Vidéos Financières : Créez du Contenu Financier Engagé

Permettez à votre entreprise fintech de créer des vidéos explicatives financières engageantes pour YouTube et les réseaux sociaux en utilisant des avatars AI réalistes.

Comment simplifier des sujets financiers complexes pour les jeunes adultes qui se lancent dans la finance personnelle ? Créez une vidéo éducative animée de 60 secondes avec un style audio clair et dynamique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des explications engageantes sur les bases du budget et les concepts d'investissement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo d'affaires convaincante de 45 secondes destinée aux investisseurs potentiels et aux clients B2B, mettant en avant les solutions innovantes d'une entreprise fintech. Le style visuel doit être professionnel et élégant avec des graphismes modernes, accompagné d'un ton confiant et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une génération de contenu efficace et précise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, conçue pour les propriétaires de petites entreprises promouvant de nouveaux services financiers, en se concentrant sur des messages rapides et percutants. Le style visuel doit être tendance et vibrant, incorporant des phrases accrocheuses et une musique entraînante, facilement réalisable en utilisant les modèles et scènes préconçus de HeyGen pour lancer rapidement des campagnes marketing.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de conformité détaillée de 90 secondes pour les employés, démontrant les nouvelles fonctionnalités d'un logiciel de budgétisation et expliquant les procédures financières internes. Le style visuel doit être informatif et étape par étape, avec des annotations claires à l'écran et une voix off calme et autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant des instructions cohérentes et précises pour ces vidéos explicatives financières critiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Financières

Créez facilement des vidéos explicatives financières professionnelles et des guides de budgétisation avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre production de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Modèle de Vidéo
Commencez par définir votre message financier ou collez votre script. Utilisez nos "Modèles & scènes" pour construire rapidement la base de vos "vidéos explicatives financières", assurant un processus de création simplifié.
2
Step 2
Ajoutez des Présentateurs AI Engagés
Améliorez votre projet de "créateur de vidéos explicatives financières AI" en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter votre contenu. Ces présentateurs numériques aident à transmettre l'information de manière professionnelle et à maintenir l'engagement de votre audience.
3
Step 3
Appliquez un Branding Professionnel
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)". Cela garantit que votre projet de "créateur de vidéos financières" a une apparence professionnelle et renforce la présence de votre marque dans chaque vidéo éducative financière.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois terminé, "exportez" facilement votre création de "créateur de vidéos de budgétisation" dans divers formats. Optimisez pour des plateformes comme "Vidéos YouTube" ou "Vidéos sur les réseaux sociaux" en utilisant le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Financier Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Générez des vidéos et clips financiers dynamiques pour les réseaux sociaux en quelques minutes, communiquant efficacement des conseils, des mises à jour et des promotions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives financières ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos explicatives financières engageantes grâce à son créateur de vidéos financières en ligne intuitif. Profitez des outils alimentés par l'AI comme les avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en contenu professionnel, même sans expérience préalable en montage.

Quels types de contenu financier puis-je créer avec la plateforme de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos éducatives financières, y compris du contenu engageant pour les vidéos YouTube, les vidéos sur les réseaux sociaux et les vidéos de conformité essentielles. Utilisez la vaste bibliothèque de médias et les modèles de vidéos financières pour accélérer vos campagnes marketing.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour les entreprises fintech ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, permettant aux entreprises fintech et autres de incorporer des logos, des couleurs de marque et des polices personnalisées dans leurs projets de créateur de vidéos financières. Cela garantit que chaque vidéo maintient une apparence cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen améliorent-ils la production de vidéos financières ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen révolutionnent la production de vidéos financières en offrant des avatars AI et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Vous pouvez également générer des voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques, rendant l'ensemble du processus efficace pour créer des vidéos éducatives financières captivantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo