Générateur d'Intégration Financière : Simplifiez les Parcours Clients
Élevez votre expérience d'intégration numérique financière. Utilisez des avatars IA pour créer du contenu vidéo personnalisé et engageant pour une acquisition de clients plus rapide.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les responsables de la conformité et les gestionnaires des opérations, créez une vidéo didactique de deux minutes détaillant comment atteindre la conformité réglementaire et l'automatisation des flux de travail au sein de leurs systèmes. Le style visuel doit être très détaillé avec des infographies claires et des flux de processus, soutenu par une voix autoritaire et des sous-titres précis. La vidéo expliquera les subtilités de l'orchestration eKYC et AML et mettra en avant une piste d'audit améliorée, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer des documents de conformité denses en contenu accessible.
Développez une vidéo engageante d'une minute pour les responsables de l'expérience client, illustrant le pouvoir transformateur de l'intégration numérique dans l'amélioration de l'engagement des membres. Le style visuel doit être vibrant et centré sur l'utilisateur, avec des modèles et des scènes diversifiés qui dépeignent un parcours client positif, complété par une musique de fond entraînante et une narration professionnelle. Cette vidéo met l'accent sur une expérience d'intégration numérique accueillante, démontrant comment le support de la bibliothèque multimédia/stock peut enrichir la communication personnalisée.
Les leaders techniques aux prises avec les systèmes CRM et bancaires de base bénéficieront d'une vidéo explicative de deux minutes sur l'intégration d'un générateur d'intégration financière pour améliorer l'analyse et le reporting. Le style visuel doit être technique et précis, utilisant des enregistrements d'écran d'interfaces et de tableaux de bord de données, avec une voix off professionnelle guidant le public à travers les connexions API et mettant en avant les métriques de temps de décision. Cette vidéo peut être facilement adaptée en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses présentations techniques, générée efficacement à partir d'un script technique via la conversion de texte en vidéo à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement et la Rétention des Connaissances lors de l'Intégration avec l'IA.
Améliorez la formation des clients et des employés dans les services financiers avec des vidéos engageantes alimentées par l'IA, assurant une meilleure compréhension des produits et de la conformité.
Développez des Cours d'Éducation Financière Évolutifs avec l'IA.
Générez des cours vidéo complets pour les nouveaux clients sur des produits financiers complexes, atteignant un public plus large efficacement grâce à votre outil d'intégration basé sur l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il le processus d'intégration des clients financiers ?
HeyGen utilise l'IA pour transformer l'expérience d'intégration des clients dans les institutions financières, permettant une intégration numérique personnalisée avec du contenu vidéo engageant créé à partir de script. Cela aide à rationaliser le processus global d'intégration financière, le rendant plus efficace et convivial.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes financiers existants pour l'automatisation des flux de travail ?
Oui, HeyGen est conçu pour permettre une intégration transparente, permettant une automatisation avancée des flux de travail. Les institutions financières peuvent connecter HeyGen à leurs systèmes CRM et bancaires de base pour automatiser la livraison de vidéos personnalisées tout au long du parcours d'intégration client, améliorant la conformité par conception et l'adhérence réglementaire.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'intégration engageantes ?
HeyGen propose un outil d'intégration basé sur l'IA robuste qui inclut la conversion de texte en vidéo à partir de script, des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque et utiliser divers modèles pour produire un contenu de haute qualité et personnalisé pour un engagement numérique efficace.
Quelles mesures de sécurité et fonctionnalités de conformité HeyGen offre-t-il pour l'intégration financière ?
HeyGen aide les institutions financières à respecter des normes d'adhérence réglementaire strictes en fournissant des capacités telles que le support d'orchestration eKYC et AML et la livraison sécurisée de contenu. Notre plateforme permet une fonctionnalité de piste d'audit et soutient une vérification d'identité robuste, contribuant à la prévention de la fraude et à la conformité par conception dans le processus d'intégration numérique.