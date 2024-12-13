Générateur de Vidéos Explicatives Financières : Créez un Contenu Engagé

Transformez les scripts en vidéos éducatives dynamiques sur la finance sans effort grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.

Une vidéo éducative de 45 secondes sur la finance personnelle est nécessaire, destinée aux jeunes adultes novices en investissement. Elle doit utiliser un créateur de vidéos explicatives financières AI pour présenter un style animé lumineux et engageant avec un texte clair à l'écran, soutenu par un avatar AI amical et une voix off chaleureuse expliquant simplement l'intérêt composé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative financière de 60 secondes pour présenter un nouveau produit d'épargne, destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant des opportunités de croissance. Elle doit présenter un style visuel professionnel et corporatif avec des visualisations de données issues de la bibliothèque multimédia/stock, complétées par une voix off confiante générée à partir de texte en vidéo à partir d'un script décrivant les avantages du produit en utilisant des modèles et des scènes adaptables.
Exemple de Prompt 2
Pour le grand public ayant besoin de connaissances financières de base, construisez une vidéo explicative financière de 30 secondes alimentée par l'AI sur l'importance de la budgétisation. L'esthétique visuelle doit être propre et de type infographique, avec des sous-titres/captions bien visibles et une voix off accessible, garantissant que l'information est digeste et facile à suivre.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 90 secondes à partir du générateur de vidéos explicatives financières pour clarifier les termes de base des cryptomonnaies, conçue pour les personnes férues de technologie qui sont nouvelles sur le marché des cryptos. La vidéo nécessite une présentation visuelle moderne et dynamique utilisant diverses options de redimensionnement et d'exportation de format pour les plateformes de médias sociaux, livrée par un avatar AI informatif avec un script clair et concis via texte en vidéo à partir d'un script.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives Financières

Transformez sans effort vos concepts financiers en vidéos engageantes. Générez un contenu explicatif professionnel avec des outils alimentés par l'AI, parfaits pour l'éducation et la communication.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo Explicative
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme peut utiliser ce texte pour générer automatiquement un brouillon initial de vidéo explicative, en exploitant la technologie de texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle de Vidéo Approprié
Parcourez notre vaste bibliothèque de modèles de vidéos conçus pour la finance et l'éducation. Sélectionnez un modèle qui s'aligne avec votre message et votre marque pour définir le ton visuel de votre vidéo, en utilisant nos Modèles & scènes.
3
Step 3
Ajoutez un Présentateur AI
Ajoutez une vidéo de présentateur AI réaliste pour narrer votre contenu. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour améliorer l'engagement et délivrer vos explications financières clairement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Examinez votre vidéo explicative financière alimentée par l'AI, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la dans divers formats. Optimisez pour des plateformes comme les réseaux sociaux en utilisant le redimensionnement et les exportations de ratio d'aspect.

Cas d'Utilisation

Améliorez la Formation & l'Intégration Financière avec l'AI

Offrez des vidéos explicatives financières engageantes alimentées par l'AI pour la formation interne ou l'intégration des clients, améliorant la compréhension et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives financières ?

HeyGen agit comme une plateforme de création de vidéos AI, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos explicatives financières engageantes. Avec son interface intuitive et ses avatars AI, il simplifie considérablement l'ensemble du processus de production vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos explicatives financières professionnelles ?

HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités adaptées aux vidéos explicatives financières professionnelles, y compris des modèles de vidéos personnalisables, des contrôles de marque précis et une génération de voix off de haute qualité. Ces outils aident à créer un contenu soigné pour l'éducation financière.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos éducatives financières pour les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est un générateur idéal de vidéos éducatives financières pour les plateformes de réseaux sociaux, offrant un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et une variété de modèles pour s'adapter à différents canaux. Cela permet une création et une distribution faciles de vidéos éducatives sur la finance personnelle.

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la production de vidéos explicatives ?

HeyGen utilise une AI avancée pour alimenter ses capacités de création vidéo, fonctionnant comme un créateur de vidéos explicatives financières AI. Cela inclut la génération de vidéos de présentateurs AI réalistes à partir de texte et l'automatisation de nombreuses tâches d'édition complexes, améliorant l'efficacité de la production de vidéos explicatives.

