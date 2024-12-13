Votre Créateur Ultime de Vidéos Éducatives Financières

Transformez des scripts en vidéos explicatives financières professionnelles sans effort grâce à la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen.

305/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les utilisateurs des réseaux sociaux, démystifiant un mythe financier courant comme "les cartes de crédit sont toujours mauvaises", en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour des changements de scène rapides et des sous-titres clairs à l'écran, accompagnée d'une voix off énergique et de visuels rapides pour capter l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 60 secondes sur la finance pour un public général, présentant un "conseil du jour" sur les stratégies de budgétisation, avec un avatar AI professionnel et une voix off AI autoritaire mais accessible, sur un design épuré et minimaliste avec des graphiques en mouvement subtils pour maintenir l'attention et transmettre la crédibilité.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide étape par étape de 50 secondes expliquant comment ouvrir un compte d'épargne de base, ciblant les débutants ayant besoin de conseils financiers pratiques, en incorporant une voix off calme et rassurante ainsi que des visuels d'instruction clairs tirés de la bibliothèque de médias/stock, garantissant que chaque étape est facile à suivre.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives Financières

Transformez facilement des concepts financiers complexes en vidéos explicatives engageantes et professionnelles avec notre plateforme alimentée par l'AI, favorisant une éducation financière efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script directement ou utilisez le rédacteur de script AI intégré pour générer du contenu pour votre vidéo explicative financière en utilisant la capacité Texte-en-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre marque et délivrer votre contenu éducatif financier avec authenticité et impact.
3
Step 3
Appliquez la Marque & la Voix
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo, vos couleurs, et en choisissant une voix off AI pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo éducative financière de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres plateformes pour atteindre un public plus large avec votre contenu financier sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation Financière

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation financière grâce à un contenu vidéo interactif et dynamique alimenté par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives financières engageantes ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos éducatives financières qui vous permet de transformer des concepts financiers complexes en contenu engageant. Avec ses modèles intuitifs et scènes et ses capacités d'agent vidéo AI, vous pouvez rapidement produire des vidéos explicatives financières professionnelles complètes avec animation et graphiques en mouvement.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme efficace pour l'éducation financière ?

HeyGen simplifie l'éducation financière en offrant des avatars AI professionnels et une fonctionnalité avancée de Texte-en-vidéo à partir d'un script. Cela permet une création de contenu efficace, garantissant que vos messages sont délivrés clairement et avec une voix off AI de haute qualité.

Puis-je personnaliser les avatars AI professionnels pour mon contenu financier ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'adapter les avatars AI professionnels et l'apparence générale de la vidéo pour correspondre à l'identité de votre marque. Cela assure la cohérence et le professionnalisme de tout votre contenu financier sur les réseaux sociaux et vos supports éducatifs.

Comment HeyGen convertit-il mon script financier en une vidéo finie ?

La fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script de HeyGen vous permet d'entrer directement votre script financier. La plateforme génère ensuite une voix off AI, la synchronise avec les éléments choisis de la bibliothèque de médias, et peut automatiquement ajouter des sous-titres pour produire efficacement une vidéo complète.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo