Créateur de Vidéos Publicitaires Financières : Générez des Vidéos Publicitaires Engagantes

Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos publicitaires financières personnalisées qui captivent votre audience et augmentent les ventes, sans compétences en montage nécessaires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les jeunes adultes et les étudiants explorant les opportunités d'investissement, en utilisant un style visuel moderne et informatif avec des graphiques clairs à l'écran, complété par une voix off amicale et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer simplement des concepts financiers complexes et intégrez la bibliothèque de médias/stock pour des visuels engageants.
Produisez une publicité vidéo personnalisée de 45 secondes promouvant une nouvelle application de gestion des finances personnelles pour les personnes férues de technologie. Le style visuel et audio doit être dynamique, élégant et convivial, présentant les interfaces de l'application avec des transitions fluides et une bande sonore contemporaine et énergique. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont inclus pour l'accessibilité et utilisez le redimensionnement et les exportations au format d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes de médias sociaux afin de stimuler les ventes.
Concevez une vidéo publicitaire de témoignage de 25 secondes destinée aux clients potentiels hésitant à choisir un conseiller financier, favorisant la confiance. La vidéo doit adopter un style visuel chaleureux, authentique et rassurant, avec divers avatars AI racontant des histoires personnelles sur un fond flou doux avec une musique douce et de soutien, créée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Financières

Créez des vidéos publicitaires financières professionnelles et engageantes sans effort avec notre plateforme alimentée par l'AI. Concevez des visuels convaincants qui résonnent avec votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle de vidéo professionnel de notre vaste bibliothèque adaptée aux finances, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre publicité à partir de zéro.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Financier
Utilisez l'éditeur intuitif glisser-déposer pour incorporer votre texte, vos images et vos éléments de marque à partir de notre bibliothèque de médias complète.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Générez des voix off réalistes dans diverses langues pour narrer votre publicité financière. Appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Publicité
Examinez votre vidéo publicitaire financière finale, ajoutez des sous-titres ou captions automatiques pour l'accessibilité, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité, prête pour diverses plateformes.

Mettez en Avant les Témoignages de Clients Financiers

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo persuasifs alimentés par l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité de vos services financiers.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires financières convaincantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI intuitif conçu pour les marketeurs, vous permettant de créer facilement des vidéos publicitaires financières de haute qualité. Exploitez les modèles de vidéos professionnels, les avatars AI et les fonctionnalités de vidéos personnalisées pour captiver votre audience et augmenter les ventes.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour mes vidéos publicitaires ?

HeyGen vous offre une flexibilité créative étendue grâce à son éditeur glisser-déposer. Personnalisez les modèles de vidéos, ajoutez des animations et des effets, intégrez des voix off dynamiques et incluez des appels à l'action puissants pour que vos vidéos publicitaires se démarquent vraiment.

Puis-je intégrer des avatars AI uniques dans mes campagnes publicitaires financières avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer des avatars AI réalistes dans vos projets de création de vidéos publicitaires financières, offrant une manière unique et engageante de présenter votre contenu. Cela rehausse l'attrait visuel de vos vidéos personnalisées, les rendant plus mémorables pour votre audience cible.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de diverses vidéos publicitaires en ligne ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos publicitaires en ligne tout-en-un, rationalisant l'ensemble du processus créatif pour diverses vidéos publicitaires. De la sélection de modèles de vidéos professionnels à la génération de voix off diversifiées en plus de 50 langues, HeyGen vous aide à produire efficacement des publicités à fort impact pour toute campagne marketing.

