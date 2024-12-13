Vidéo Tutoriel Figma pour Débutants Apprenez les Fondamentaux du Design Rapidement

Maîtrisez le design dans Figma, de la mise en page automatique aux composants, en créant de magnifiques sites web et applications mobiles. Améliorez vos présentations avec des avatars AI.

441/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour les designers novices expliquant les concepts fondamentaux du design dans Figma, détaillant spécifiquement l'utilisation des calques et des cadres. Cette vue d'ensemble technique doit utiliser un style visuel explicatif détaillé avec des annotations d'écran précises, soutenu par un script professionnel de texte à vidéo et des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration pratique d'une minute pour les débutants désireux d'apprendre sur les composants Figma et la mise en page automatique. Visez un style visuel dynamique et pratique qui met en avant des flux de travail de design efficaces, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des aides visuelles rapides et en veillant à ce que l'exportation finale soit optimisée avec le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 75 secondes pour les aspirants designers UI/UX, en se concentrant sur les bases du prototypage dans Figma pour créer des expériences numériques interactives. Le style visuel et audio doit être très engageant, mettant en valeur des éléments interactifs avec une application pratique, enrichi par des modèles et scènes professionnels de HeyGen, ainsi que des sous-titres/captions clairs pour guider le spectateur.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Tutoriel Figma pour Débutants

Maîtrisez les bases de Figma avec facilité. Ce guide vous aide à créer des vidéos tutoriels engageantes pour les débutants, en utilisant des outils puissants de design et de création vidéo pour expliquer clairement les concepts de base.

1
Step 1
Créez Votre Fichier de Design Figma
Commencez par ouvrir l'application de bureau Figma et configurez un nouveau fichier de design. Organisez votre espace de travail et rassemblez les éléments de base dont vous aurez besoin pour démontrer les fonctionnalités principales de Figma à votre public.
2
Step 2
Ajoutez des Concepts de Base et des Exemples
Développez des exemples visuels clairs dans votre fichier Figma. Mettez en avant des principes fondamentaux comme l'utilisation des cadres, des calques et des composants réutilisables pour construire des démonstrations engageantes pour votre tutoriel.
3
Step 3
Enregistrez Vos Explications avec Voix Off
Rédigez un script concis expliquant chaque étape de votre démonstration Figma. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration audio claire et professionnelle qui guide votre public débutant à travers le tutoriel.
4
Step 4
Exportez et Affinez Votre Vidéo Tutoriel
Une fois vos visuels et voix off terminés, exportez votre vidéo, en ajoutant éventuellement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension. Révisez le produit final pour garantir une expérience d'apprentissage professionnelle et percutante pour les nouveaux utilisateurs de Figma.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Sociales Promotionnelles

.

Créez rapidement des vidéos et clips de médias sociaux convaincants pour promouvoir votre contenu tutoriel Figma et attirer plus efficacement les apprenants débutants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la production vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour créer des avatars numériques très réalistes capables de délivrer votre script avec des expressions et gestes naturels. Cette capacité simplifie considérablement le processus de texte à vidéo, rendant la création vidéo professionnelle accessible pour diverses expériences numériques.

Quels processus techniques HeyGen utilise-t-il pour générer des vidéos à partir de texte ?

HeyGen emploie une technologie sophistiquée de texte à vidéo qui interprète votre script écrit pour générer des voix off professionnelles et les synchroniser avec votre avatar AI ou scène choisi. Cela assure une conversion fluide et efficace du texte en contenu vidéo de haute qualité sans exigences techniques complexes.

Est-il possible d'appliquer une personnalisation de marque et des sous-titres aux vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo spécifique et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. De plus, HeyGen génère automatiquement des sous-titres et captions précis, essentiels pour améliorer l'accessibilité de vos expériences numériques.

HeyGen offre-t-il un support pour divers types de médias et formats d'aspect ?

Oui, HeyGen dispose d'une vaste bibliothèque de médias et de modèles prêts à l'emploi pour enrichir vos projets vidéo. Vous pouvez également ajuster et exporter facilement vos vidéos dans plusieurs formats d'aspect, garantissant qu'elles soient parfaites sur les sites web, applications mobiles et autres plateformes numériques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo