Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 60 secondes documentant un protocole de sécurité critique pour le personnel de terrain expérimenté et les responsables de la conformité, fonctionnant comme une 'documentation vidéo' essentielle pour les Procédures Opérationnelles Standard (POS). La présentation visuelle doit être détaillée et explicative, en utilisant des superpositions de texte à l'écran, tandis qu'un avatar AI délivre la narration précise et instructive. Cette approche garantit clarté et respect des normes de sécurité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour l'habilitation des ventes, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité de produit pour l'équipe de vente et les clients potentiels lors des présentations sur le terrain. Le style visuel doit être engageant et incorporer des graphiques de marque, accompagné d'une voix enthousiaste et persuasive. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant, simplifiant le processus de création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'accueil de 50 secondes pour le personnel de terrain à distance, les introduisant aux outils essentiels de l'entreprise et à sa culture. Le style visuel et audio doit être informatif et accessible, avec une voix chaleureuse, enrichie de sous-titres pour garantir l'accessibilité à une main-d'œuvre diversifiée. Cette vidéo vise à simplifier le processus d'orientation initiale et à intégrer les nouveaux membres de l'équipe.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Outil de Vidéo de Formation sur le Terrain

Rationalisez votre formation sur le terrain et améliorez la performance de l'équipe avec une documentation vidéo facile à créer et engageante qui assure un apprentissage cohérent.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par transformer vos scripts de formation en vidéos dynamiques en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, construisant efficacement la base de votre création de vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez des Améliorations Visuelles
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo pour structurer votre contenu rapidement et facilement, garantissant un aspect professionnel et engageant pour vos vidéos de formation sur le terrain.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités d'Accessibilité
Appliquez des sous-titres précis à vos vidéos, garantissant que votre documentation vidéo est entièrement accessible et claire pour chaque membre de l'équipe, quel que soit leur environnement de visionnage.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez vos vidéos de formation sur le terrain terminées dans divers formats, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir une lecture parfaite sur n'importe quel appareil ou plateforme pour une formation efficace des employés.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Instructions Complexes

Transformez des procédures complexes et des connaissances produits complexes en guides vidéo faciles à comprendre, alimentés par l'IA, pour garantir une compréhension claire pour les équipes de terrain.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les entreprises ?

HeyGen simplifie la "création de vidéos de formation" en utilisant l'"IA générative" pour convertir des scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars AI". Ce puissant "logiciel de vidéo de formation" permet aux entreprises de produire du contenu de haute qualité efficacement en utilisant divers "modèles vidéo" sans nécessiter de compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il être utilisé pour une formation et une intégration efficaces des employés ?

Absolument, HeyGen est un outil idéal de "vidéo de formation sur le terrain" pour améliorer les programmes de "formation des employés" et d'"intégration". Vous pouvez rapidement générer des "guides pratiques" et des "POS" complets grâce à une "documentation vidéo" engageante, garantissant un apprentissage cohérent et accessible pour votre équipe.

Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?

HeyGen se distingue pour la "documentation vidéo" avec ses "avatars AI" avancés et sa capacité de "texte à vidéo à partir de script". Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'instruction claires et professionnelles, complètes avec une "génération de voix off" authentique, transformant le contenu statique en expériences d'apprentissage dynamiques.

Est-il possible de personnaliser les éléments de marque dans les vidéos de formation HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes pour garantir que la sortie de votre "logiciel de vidéo de formation" s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans divers "modèles vidéo", rendant tout le contenu de "formation des employés" professionnel et conforme à la marque.

