Outil de Vidéo de Formation sur le Terrain : Renforcez Votre Équipe
Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et des POS avec les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un meilleur apprentissage des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo de 60 secondes documentant un protocole de sécurité critique pour le personnel de terrain expérimenté et les responsables de la conformité, fonctionnant comme une 'documentation vidéo' essentielle pour les Procédures Opérationnelles Standard (POS). La présentation visuelle doit être détaillée et explicative, en utilisant des superpositions de texte à l'écran, tandis qu'un avatar AI délivre la narration précise et instructive. Cette approche garantit clarté et respect des normes de sécurité.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour l'habilitation des ventes, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité de produit pour l'équipe de vente et les clients potentiels lors des présentations sur le terrain. Le style visuel doit être engageant et incorporer des graphiques de marque, accompagné d'une voix enthousiaste et persuasive. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant, simplifiant le processus de création de contenu.
Concevez une vidéo d'accueil de 50 secondes pour le personnel de terrain à distance, les introduisant aux outils essentiels de l'entreprise et à sa culture. Le style visuel et audio doit être informatif et accessible, avec une voix chaleureuse, enrichie de sous-titres pour garantir l'accessibilité à une main-d'œuvre diversifiée. Cette vidéo vise à simplifier le processus d'orientation initiale et à intégrer les nouveaux membres de l'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation sur le Terrain.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation sur le terrain dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des informations critiques.
Échelle de Création de Contenu de Formation.
Produisez rapidement un grand volume de cours de formation professionnels et diffusez-les efficacement à une main-d'œuvre de terrain étendue, quel que soit l'emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour les entreprises ?
HeyGen simplifie la "création de vidéos de formation" en utilisant l'"IA générative" pour convertir des scripts en vidéos professionnelles avec des "avatars AI". Ce puissant "logiciel de vidéo de formation" permet aux entreprises de produire du contenu de haute qualité efficacement en utilisant divers "modèles vidéo" sans nécessiter de compétences complexes en montage.
HeyGen peut-il être utilisé pour une formation et une intégration efficaces des employés ?
Absolument, HeyGen est un outil idéal de "vidéo de formation sur le terrain" pour améliorer les programmes de "formation des employés" et d'"intégration". Vous pouvez rapidement générer des "guides pratiques" et des "POS" complets grâce à une "documentation vidéo" engageante, garantissant un apprentissage cohérent et accessible pour votre équipe.
Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour la documentation vidéo ?
HeyGen se distingue pour la "documentation vidéo" avec ses "avatars AI" avancés et sa capacité de "texte à vidéo à partir de script". Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos d'instruction claires et professionnelles, complètes avec une "génération de voix off" authentique, transformant le contenu statique en expériences d'apprentissage dynamiques.
Est-il possible de personnaliser les éléments de marque dans les vidéos de formation HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes pour garantir que la sortie de votre "logiciel de vidéo de formation" s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans divers "modèles vidéo", rendant tout le contenu de "formation des employés" professionnel et conforme à la marque.