Générateur de Vidéos de Formation sur le Terrain : Créez des Cours Engagés

Augmentez l'engagement pour vos vidéos de formation d'entreprise avec des modèles personnalisables faciles à utiliser, transformant votre script de formation en contenu captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un guide de dépannage de 90 secondes pour les ingénieurs de terrain expérimentés rencontrant des problèmes courants de calibration des capteurs. Cette création de vidéo de formation doit comporter des indices visuels dynamiques, tels que des schémas animés, accompagnés d'une voix off concise et informative. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le contenu basé sur un script détaillé, en incorporant des modèles et des scènes personnalisables pour mettre en évidence les étapes critiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes décrivant les protocoles de sécurité critiques pour travailler sur des sites de terrain éloignés. La présentation visuelle doit être sérieuse et professionnelle, dépeignant des scénarios réalistes, avec une voix off autoritaire générée par l'IA. Assurez-vous que la vidéo met en avant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des instructions claires, en soulignant les messages de sécurité clés pour tout le personnel des opérations sur le terrain.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo eLearning de 45 secondes de référence rapide démontrant la séquence correcte pour assembler une unité de terrain modulaire pour les équipes de support international. Le style visuel et audio doit être très efficace, s'appuyant sur des graphiques clairs et concis à l'écran et une piste de fond neutre et entraînante. Utilisez principalement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour transmettre les instructions pour une compréhension universelle, montrant la capacité intuitive de la plateforme à créer du contenu accessible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation sur le Terrain

Créez rapidement des vidéos de formation sur les opérations de terrain engageantes et précises grâce à l'IA. Améliorez la performance de l'équipe et assurez un transfert de connaissances cohérent sans effort.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation existant dans la plateforme. Notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script transformera instantanément votre texte en scènes engageantes pour votre formation sur les opérations de terrain.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour présenter votre matériel de formation. Cela ajoute une touche professionnelle et humaine, rendant vos vidéos eLearning plus accessibles et engageantes pour votre équipe.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et le Branding
Utilisez des modèles et des scènes personnalisables pour aligner votre vidéo avec l'esthétique de votre entreprise. Appliquez votre branding, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que vos vidéos de formation d'entreprise sont parfaitement en accord avec votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo de formation sur le terrain complète dans divers formats d'image adaptés à n'importe quelle plateforme. Cela vous permet de distribuer facilement votre contenu et d'augmenter l'engagement de la formation à travers toute votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes

Transformez les guides opérationnels complexes et les protocoles de sécurité en vidéos IA facilement compréhensibles, assurant une compréhension plus claire et une application cohérente sur le terrain.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation sur le terrain en utilisant l'IA ?

HeyGen utilise une technologie avancée de **générateur de vidéos IA** pour simplifier le processus de transformation d'un **script de formation** en contenu captivant. Vous pouvez exploiter des **avatars IA** réalistes et une **voix off générée par l'IA** pour produire efficacement des **vidéos de formation sur le terrain** de haute qualité.

Quelles capacités de bout en bout HeyGen offre-t-il pour la création complète de vidéos de formation ?

HeyGen fournit une plateforme de **Génération de Vidéos de Bout en Bout**, permettant aux utilisateurs de créer des **vidéos de formation d'entreprise** professionnelles de A à Z. Sa **plateforme intuitive** gère tout, de l'entrée du script à la personnalisation des scènes, jusqu'à la production finale et l'exportation.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et adapter les vidéos à différents formats d'image ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des **sous-titres/captions** précis pour améliorer l'accessibilité et la compréhension de vos **vidéos eLearning**. La plateforme prend également en charge le **redimensionnement et l'exportation des formats d'image**, garantissant que votre contenu de formation est parfaitement optimisé pour diverses plateformes et appareils.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque et l'engagement dans le contenu de formation d'entreprise ?

HeyGen permet un contrôle robuste de la **Marque & du Style**, vous permettant d'incorporer les logos, couleurs et polices de votre entreprise directement dans vos vidéos en utilisant des **modèles et scènes** personnalisables. Cela garantit que tout votre contenu de formation reflète constamment votre marque tout en aidant à **augmenter l'engagement de la formation**.

