Découvrez comment les organisateurs de festivals et les responsables marketing d'événements peuvent produire sans effort une vidéo d'actualités de festival dynamique de 60 secondes avec HeyGen. Cette vidéo entraînante et visuellement vibrante, parfaite pour les réseaux sociaux, démontrera comment utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer rapidement les moments forts de l'événement en segments d'actualités captivants, accompagnés de musique énergique et de coupes rapides, garantissant que votre public reste engagé et informé de toute l'effervescence du festival.

