Créez des vidéos de formation engageantes pour les employés avec des retours personnalisés, en utilisant des avatars AI réalistes pour un apprentissage percutant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo instructive engageante de 90 secondes destinée aux professionnels des RH, présentant les meilleures pratiques pour mener des sessions de formation virtuelle pour les employés. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans différents scénarios pour illustrer les concepts clés, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'expérience d'apprentissage et rendre les sujets complexes accessibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing, illustrant la rapidité et la simplicité de la création de vidéos pour les campagnes sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être moderne et rapide, avec des scènes vibrantes et des coupes rapides pour démontrer une production de contenu efficace, en utilisant les modèles et scènes préfabriqués de HeyGen pour lancer des messages marketing percutants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative complète de 2 minutes pour les spécialistes mondiaux de la formation et du développement, expliquant les avantages d'intégrer des générateurs de vidéos AI dans leurs plateformes d'e-learning. Le style visuel et audio doit être global et inclusif, présenté de manière professionnelle avec des graphiques à l'écran et une voix off claire, soulignant l'importance des sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité dans différentes langues et préférences d'apprentissage, rendant le contenu éducatif véritablement universel.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation avec retour d'information

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et personnalisées avec des avatars AI et une création de contenu fluide, transformant la manière dont vous délivrez des retours.

1
Step 1
Créez votre Script
Rédigez votre contenu de formation en utilisant l'éditeur intuitif. Les outils robustes de la plateforme pour la création de scripts garantissent que votre message est clair et prêt pour une production vidéo AI engageante.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être votre présentateur. Ces personnages virtuels délivrent votre message avec des expressions engageantes, donnant vie à votre formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents, de la musique et des scènes de fond. Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour assurer la cohérence et renforcer votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation avec retour d'information et exportez-la dans divers formats. Intégrez facilement votre contenu de haute qualité avec votre LMS pour une distribution et un suivi simplifiés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

Produisez des vidéos générées par AI claires et concises pour expliquer des sujets complexes, améliorant la compréhension et l'efficacité dans tout programme de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création efficace de vidéos de formation de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant la création de scripts en vidéos de formation engageantes grâce à une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Il permet aux utilisateurs de générer rapidement du contenu professionnel, y compris des actifs de générateur de vidéos de formation avec retour d'information, sans nécessiter de connaissances approfondies en production.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI et intégrer des contrôles de marque spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour personnaliser les avatars AI afin de s'aligner parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque spécifiques, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos de formation et d'intégration des employés maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour intégrer le contenu du générateur de vidéos AI dans les plateformes existantes ?

La plateforme de HeyGen est conçue pour une intégration transparente, offrant des options d'exportation polyvalentes et des fonctionnalités comme le support de lecteur vidéo multilingue pour une accessibilité large. Cela permet aux organisations d'incorporer facilement du contenu de générateur de vidéos AI de haute qualité, tel que du contenu éducatif, dans divers systèmes de gestion de l'apprentissage ou plateformes internes.

À quelle vitesse HeyGen peut-il transformer du texte en vidéo avec des voix off AI réalistes ?

HeyGen est un puissant générateur de texte en vidéo qui convertit rapidement les scripts écrits en contenu vidéo dynamique. Avec des voix off AI réalistes et divers modèles préfabriqués, vous pouvez générer des vidéos soignées pour des objectifs tels que la formation des employés ou le marketing en quelques minutes.

