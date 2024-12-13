Le Générateur Ultime de Vidéos de Demande de Retour pour Votre Entreprise

Créez rapidement des formulaires vidéo personnalisés pour collecter du contenu précieux généré par les utilisateurs et simplifier les retours, en exploitant de puissantes capacités de texte en vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo interne amicale et engageante de 30 secondes pour les employés, sollicitant leur 'retour vidéo' sur une nouvelle politique d'entreprise proposée. Les visuels doivent être accessibles, utilisant parfaitement les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour présenter l'information clairement, complétés par une 'Génération de voix off' chaleureuse et encourageante qui invite à une participation active et aide à 'simplifier le flux de travail' pour les communications RH.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de remerciement de 60 secondes pour les clients existants qui ont fourni des retours précieux, transformant leur 'contenu généré par les utilisateurs' en 'témoignages vidéo' percutants. Adoptez un style visuel personnel et reconnaissant, peut-être en mettant en scène un 'AI avatar' souriant pour transmettre la sincérité, accompagné d'une voix amicale et sincère. Assurez-vous que les citations clés des clients sont mises en valeur efficacement à l'aide de 'Sous-titres/légendes' pour un impact et une accessibilité maximum.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux bêta-testeurs et aux premiers utilisateurs, sollicitant spécifiquement leur retour crucial sur une nouvelle fonctionnalité logicielle, agissant comme un 'générateur de demande de retour vidéo'. Le style visuel doit être orienté technologie et énergique, présentant des extraits de l'interface utilisateur du produit avec des visuels de soutien issus de la 'Bibliothèque de médias/stock' de HeyGen. L'audio doit être enthousiaste et clair, guidant les utilisateurs à travers le processus de retour en utilisant 'Texte en vidéo à partir de script' pour expliquer la fonctionnalité et capturer des 'informations de création vidéo' complètes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Demande de Retour

Générez facilement des demandes vidéo personnalisées pour collecter des retours et témoignages précieux, améliorant l'engagement et simplifiant votre flux de travail.

1
Step 1
Créez Votre Message de Demande de Retour Vidéo
Commencez par rédiger votre message de demande de retour. Utilisez la fonctionnalité **Texte en vidéo à partir de script** de HeyGen pour transformer votre script en une vidéo au son naturel, ou sélectionnez un AI avatar pour présenter votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Lien de Collecte de Retours
Intégrez un appel à l'action clair dans votre vidéo. Liez facilement à votre plateforme de sondage ou de **formulaires vidéo** préférée directement depuis la vidéo pour guider les spectateurs dans la fourniture de leurs retours.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Personnalisation
Personnalisez votre vidéo de demande de retour pour correspondre à l'identité de votre marque. Appliquez votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels à l'aide des **contrôles de branding** pour assurer un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Demande
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo de demande de retour dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez-la facilement sur les plateformes pour commencer à collecter des informations précieuses et **collecter des témoignages vidéo** efficacement.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Campagnes de Retour avec des Vidéos AI

Produisez rapidement des vidéos AI professionnelles pour des campagnes de retour ciblées, collectant efficacement des informations précieuses et améliorant le développement de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les demandes de retour et les témoignages ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu vidéo professionnel de manière efficace grâce à son générateur vidéo AI avancé, parfait pour générer des vidéos de demande de retour et collecter des témoignages vidéo. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, du script à la production finale.

HeyGen peut-il utiliser des AI avatars pour personnaliser les demandes de retour vidéo ?

Oui, HeyGen vous permet d'exploiter les AI avatars et la technologie de texte en vidéo pour produire des demandes de retour vidéo personnalisées qui améliorent l'engagement des utilisateurs. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque pour assurer la cohérence avec l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la collecte de témoignages vidéo ?

HeyGen fournit des outils robustes pour simplifier le flux de travail de collecte de témoignages vidéo, y compris la possibilité d'intégrer des formulaires vidéo interactifs et de s'intégrer à des plateformes comme Zapier. Cela rend la collecte de contenu généré par les utilisateurs facile et évolutive.

HeyGen est-il un générateur vidéo AI complet pour tous mes besoins de création vidéo ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un générateur vidéo AI complet et un éditeur vidéo en ligne, offrant une large gamme de modèles et d'outils d'édition vidéo robustes pour répondre à divers besoins de création vidéo. Notre plateforme simplifie la production de contenu vidéo de haute qualité sans nécessiter de compétences techniques étendues.

