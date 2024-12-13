Générateur de Vidéos de Présentation de Fonctionnalités : Créez des Démos Engagantes

Produisez sans effort des présentations professionnelles de fonctionnalités avec génération de voix off AI naturelle.

Créez une vidéo percutante de 45 secondes conçue pour les marketeurs, servant de créateur de vidéos explicatives engageantes pour une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec une voix off professionnelle générée à partir de votre texte en vidéo depuis un script, utilisant divers modèles et scènes pour mettre en valeur les éléments de marque efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo complète de 60 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, illustrant des fonctionnalités complexes avec des instructions claires et étape par étape. Le style visuel et audio doit être amical et accueillant, avec un narrateur avatar AI et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, rendant le processus de création vidéo fluide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration logicielle dynamique de 90 secondes pour les équipes de vente, présentant des fonctionnalités avancées aux prospects potentiels. Cette vidéo doit être soignée et illustrative, incorporant des éléments graphiques riches de la bibliothèque de médias/stock et une génération de voix off confiante pour souligner les principaux avantages.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo captivante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les propriétaires de petites entreprises, visant à stimuler l'engagement des utilisateurs et à aider à augmenter les ventes. Employez un style rapide et visuellement riche avec des scènes et animations vibrantes, optimisant pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et exportation des ratios d'aspect et en tirant parti des modèles et scènes créatifs pour un look professionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation de Fonctionnalités

Créez sans effort des vidéos de présentation engageantes et des démos logicielles qui expliquent clairement les fonctionnalités de votre produit, économisant du temps et améliorant la compréhension des utilisateurs.

1
Step 1
Enregistrez ou Téléchargez Votre Contenu
Capturez votre produit en action en utilisant notre fonctionnalité intuitive d'enregistrement d'écran, ou téléchargez des séquences existantes pour commencer.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off AI
Générez des voix off AI professionnelles à partir de votre script pour narrer votre présentation, assurant clarté et engagement sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Sélectionnez parmi notre bibliothèque de modèles de vidéos professionnels et de scènes pour structurer rapidement votre présentation, assurant une présentation soignée et de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Présentation
Finalisez votre vidéo, ajustez les ratios d'aspect pour différentes plateformes, puis exportez-la pour un partage fluide en tant que démos logicielles percutantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Fonctionnalités Logicielles Complexes

.

Utilisez des créateurs de vidéos explicatives alimentés par AI pour transmettre facilement des fonctionnalités logicielles complexes et de nouvelles mises à jour à votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos explicatives et démos logicielles ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives et des démos logicielles captivantes en utilisant l'AI. Notre plateforme propose une variété de modèles de vidéos et d'avatars AI, facilitant la génération de contenu vidéo de haute qualité à partir d'un script, améliorant ainsi votre stratégie marketing.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de présentation de fonctionnalités engageantes avec AI ?

Oui, HeyGen est un générateur avancé de vidéos de présentation de fonctionnalités qui utilise l'AI pour simplifier la création. Vous pouvez facilement produire des vidéos de présentation complètes et des vidéos tutoriels, complètes avec voix off AI et sous-titres automatiques, pour démontrer clairement les fonctionnalités logicielles.

Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour mon contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec votre logo, vos couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour créer des scènes de marque et des appels à l'action efficaces.

Puis-je facilement ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres à mes vidéos tutoriels avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen simplifie le processus d'ajout de voix off professionnelles et de sous-titres automatiques à tout votre contenu vidéo, y compris les vidéos tutoriels. Utilisez notre génération de voix off AI et les fonctionnalités de sous-titres pour assurer une communication claire et une accessibilité dans votre documentation vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo